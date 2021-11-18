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保障漁民安全 沃旭能源贈台中漁業通訊電台先進設備

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導

沃旭能源今（18）日宣佈捐贈全球定位系統（GPS）電子海圖儀及自動船舶辨識系統儀（AIS）予台中漁業通訊電台。有鑑於明年離岸風場建置將進入施工高峰期，期望此捐贈將協助提升漁船海上通訊品質以及漁船定位，提升漁民作業安全。

GPS電子海圖儀及AIS自動船舶辨識系統儀為相當重要的定位工具，能夠大幅提升辨別漁船、確認位置、航道及速度的精準度，輔助海上來往船舶安全地行駛避免意外。

此外，考量近岸漁船使用不同的通訊設備，沃旭能源也捐贈一部高頻（27MHz 頻段）250瓦功率放大器，加強電台與近岸船舶之間的溝通品質，減少在海上訊息接收的死角。

台中漁業通訊電台位於台中市梧棲漁港，提供漁民24小時全年無休的各項通報服務，其中最重要的工作是協助通報漁船海上遇險事故並請求救援，發生事故時，電台會立即發出船舶訊息及通報海巡署及相關搜救團隊前往救援。

台中漁業通訊電台台長張妤琳表示：「非常感謝沃旭能源捐贈先進的通訊及雷達設備儀器，對於提升沿岸、近海漁船於海上通訊品質與效率至關重要，對於我們協調海上作業船舶緊急救援有很大的幫助，不但大幅改善溝通效率和船舶定位準確度，更重要的是能夠提升成功救援的機率。」

沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示：「沃旭正在全力建置大彰化東南及西南第一階段離岸風場，海上施工期間我們致力確保與本地漁船溝通協調順暢，雖然進入冬季後施工活動相對減少，但本地漁船仍有出海作業需求，作為在地社區的好夥伴，我們希望透過本次捐贈通訊設備，協助電台與漁船加強海上作業安全並提供漁民更完善的保護。」

漁民 海巡署 GPS

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