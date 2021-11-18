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麥當勞要漲了！24日起部分產品最多貴4% 停供小杯套餐咖啡

台灣麥當勞也漲價！24日起部份餐點價格調升1-5元

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

台灣麥當勞考量整體營運策略，自11月24日凌晨零時起調整部分產品價格；部分主餐單點調升1-5元、點心飲料則最多調降7元，最高調升7元；此外，受廣大消費者喜愛的銅板輕鬆點「1+1=$50」、「甜心卡」買A送B等優惠組合持續供應，提供消費者超值且多元的餐飲選擇。

台灣麥當勞表示，11月24日起部分產品價格、菜單調整如下，超值全餐，主餐單點價格調降1項、2項維持不變，其餘15項調升；配餐價格不變，超值全餐平均調幅2.2%。嫩煎鷄腿堡調降2元，薑燒豬肉長堡、煙燻鷄肉長堡價格維持不變。其餘主餐單點價格調升1至5元。

點心飲料類，共計9項調降、14項調升，其餘15項維持不變，平均調幅4%。

McCafé 四款大杯飲品，包括阿薩姆鮮奶茶、香草那堤、摩卡、焦糖瑪奇朵調降5元；巧克力與冰沙系列，包括蜂蜜檸檬冰沙、芒果檸檬冰沙、野莓檸檬冰沙，均調降2元。

「經典美式咖啡 (原特選黑咖啡)」調降7元，價格自55元調降至48元，降幅13%。此外，整體考量消費者喜好及市場反應，11月24日起停止提供小杯「套餐咖啡」，消費者點選套餐時，僅需加價10元即可升級為中杯「經典美式咖啡」。

蘋果派、薯條、四季沙拉、勁辣香鷄翅、酥嫩鷄翅、吉事漢堡6項點心，單點價格調升3至4元；玉米湯小杯調升7元、大杯調升3元。

汽水、紅茶、綠茶、奶茶、鮮乳、蜂蜜紅茶等7項飲料，單點價格調升3至5元。

因應「麥脆鷄腿」單個 (乙塊) 及中杯飲料（汽水、紅茶、綠茶）價格調升5元，部份含「麥脆鷄腿」與中杯飲料（汽水、紅茶、綠茶）品項之分享盒與歡樂送部分餐點售價將同步調整。

「12塊麥脆鷄腿分享盒」與「黃金派對分享盒」將自11月24日起停止銷售，同時根據顧客喜好，推出「30塊麥克鷄塊分享盒 」及「鷄塊雞腿分享盒」，提供消費者更多元的餐點選擇。

台灣麥當勞致力提供消費者安心美味的超值餐點與優質便利的服務，除了深受消費者喜愛的銅板輕鬆點「1+1=$50」持續供應外，「甜心卡」買A送B優惠亦全年不間斷。

咖啡

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