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三重新建兩棟社宅 提供最低64折優惠入住

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
三重「五谷好室」位於二重疏洪道重劃區，步行10分鐘可達捷運先嗇宮站，共有161戶可供民眾申請出租。圖／國家住都中心提供
三重「五谷好室」位於二重疏洪道重劃區，步行10分鐘可達捷運先嗇宮站，共有161戶可供民眾申請出租。圖／國家住都中心提供

中央積極推動社會住宅興建案，國家住宅及都市更新中心今日在新北市三重區舉辦「富貴好室」、「五谷好室」社宅開工典禮，預計興建2棟地上3層、地上11與14層的社會住宅，合計戶數為303戶，其中套房占比約73％、二房至三房共27％，全案2024年完工、2025年春季開放入住，租金將依周邊行情來提供一般戶8折、優先戶64折的優惠。民代建議，三重小家庭多，期盼中央未來規畫社宅能以2至3房為主力；營建署長吳欣修回應，會將民代意見納入未來興建社宅規畫參考。

蔡英文總統喊出中央與地方合作興建20萬戶社宅目標，並在去年成立國家住都中心，著手在全台規畫社會住宅，今年迄今已有8處社宅基地開工。三重的「富貴好室」、「五股好室」為第7、8處社宅。

此次興建的2處社宅分在2塊不同基地，「五谷好室」位於二重疏洪道重劃區，鄰近神農公園，步行10分鐘可達捷運先嗇宮站，是一棟地上11層、地下3層建物，總樓地板面積達5451坪，套房型有115戶、二房型28戶、三房型18戶，汽車停車位78格、機車停車位170格，並設有日照中心、托嬰中心、幼兒園等公益設施。

「富貴好室」則位於重陽重劃區，鄰近集賢環保公園，走路約15至20分鐘可達捷運徐匯中學站，也可搭公車往返，是一棟地上14層、地下3層的建物，總樓地板面積達4462坪，套房型有106戶、二房型24戶、三房型12戶，汽車停車位有67格、機車停車位有146格，附有托嬰中心、幼兒園。這2棟社宅的房型規畫皆相同，套房10坪、二房型18坪、三房型約22至24坪。

國家住都中心表示，三重2處社宅共斥資14億3300萬，全案在今年9月決標，今日動工，預計2024年完工，2025年春季可開放民眾申請入住，盼提供最佳的居住環境。不過地方對這樣的社宅規畫仍有些不同聲音。

新北市議員王威元表示，這次在三重興建的社宅幾乎都以套房為主，但其實單身族群在租屋上有許多選擇，反而是剛結婚生子的小家庭在財務上會較為拮据，政府若要解決少子化的危機，未來興建社會住宅時，應該多規畫些二房與三房的房型，減少年輕家庭的經濟壓力。

吳欣修表示，中央興建社會住宅時，都會事先做好在地住宅產品調查，若議員建議提高二房、三房型的比例，他們也會將此意見納入討論，未來會做好更詳實的調查，來決定下一波社會住宅的房型比例。

三重「富貴好室」位於重陽重劃區，共有142戶供民眾入住，預計2025年春季開放申請。圖／國家住都中心提供
三重「富貴好室」位於重陽重劃區，共有142戶供民眾入住，預計2025年春季開放申請。圖／國家住都中心提供

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