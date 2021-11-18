軌道經濟夯！台中烏日高鐵站區招商成功 下一站是新竹

日前「第一大國際開發公司」拿下台中烏日高鐵站區最大開發案，第一太平戴維斯戴廣平今（18）日表示，軌道經濟蘊含龐大商機，接下來鐵道局三大旗艦新竹車站專一地上權案，也將研議推出。

交通部鐵道局與「第一大國際開發股份有限公司」，簽訂高速鐵路臺中車站地區新高鐵段 69、70、71 地號事業發展用地開發經營案。該招商案為鐵道局三大旗艦招商計畫之最大型的地上權招商案，招標期間即吸引開發商、壽險業以及百貨業積極洽詢，最終由「第一大國際開發股份有限公司」為最優申請人於15日正式簽約。

該招商案位於台中高鐵站前第一排的完整街廓，為70年地上權，土地面積48,085坪，未來興建後的總開發面積達18萬坪，將成為全台最大的商場複合型開發案。

第一大國際開發以「山雲水」做為建築景觀意象，結合百貨購物中心、國際多功能展示場、A級辦公室與國際五星酒店等元素，並且打造1.3萬坪空間的文化藝術娛樂空間，提供中台灣消費者更多元的購物休閒環境。

擔任交通部鐵道局招商顧問的第一太平戴維斯戴廣平協理表示，鐵道局近期所釋出大型地上權招商案，皆為高鐵旅運人次名列前茅的重要車站區域，開發規模龐大可提供投資人塑造複合型開發案的彈性。

戴廣平指出，台中市是全台人口第二多的城市，並具備完整成熟的精密與科技產業廊帶，台中的消費與商業量能更是兵家必爭之地，本招商案未來可藉由高鐵、台鐵以及台中捷運的三鐵共構優勢，服務大台中地區，更可吸引北台灣與南台灣的消費者，擴大服務範圍至全台。