軌道經濟夯！台中烏日高鐵站區招商成功 下一站是新竹
日前「第一大國際開發公司」拿下台中烏日高鐵站區最大開發案，第一太平戴維斯戴廣平今（18）日表示，軌道經濟蘊含龐大商機，接下來鐵道局三大旗艦新竹車站專一地上權案，也將研議推出。
交通部鐵道局與「第一大國際開發股份有限公司」，簽訂高速鐵路臺中車站地區新高鐵段 69、70、71 地號事業發展用地開發經營案。該招商案為鐵道局三大旗艦招商計畫之最大型的地上權招商案，招標期間即吸引開發商、壽險業以及百貨業積極洽詢，最終由「第一大國際開發股份有限公司」為最優申請人於15日正式簽約。
該招商案位於台中高鐵站前第一排的完整街廓，為70年地上權，土地面積48,085坪，未來興建後的總開發面積達18萬坪，將成為全台最大的商場複合型開發案。
第一大國際開發以「山雲水」做為建築景觀意象，結合百貨購物中心、國際多功能展示場、A級辦公室與國際五星酒店等元素，並且打造1.3萬坪空間的文化藝術娛樂空間，提供中台灣消費者更多元的購物休閒環境。
擔任交通部鐵道局招商顧問的第一太平戴維斯戴廣平協理表示，鐵道局近期所釋出大型地上權招商案，皆為高鐵旅運人次名列前茅的重要車站區域，開發規模龐大可提供投資人塑造複合型開發案的彈性。
戴廣平指出，台中市是全台人口第二多的城市，並具備完整成熟的精密與科技產業廊帶，台中的消費與商業量能更是兵家必爭之地，本招商案未來可藉由高鐵、台鐵以及台中捷運的三鐵共構優勢，服務大台中地區，更可吸引北台灣與南台灣的消費者，擴大服務範圍至全台。
目前高鐵新竹車站專二正在公告招商中，接下來鐵道局三大旗艦招商計畫中的新竹車站專一地上權案亦研議推出，預估軌道經濟所蘊含的開發潛力與龐大商機，將吸引投資人積極評估。
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