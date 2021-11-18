找對人了！板橋油庫口麵線社區 都更露曙光

板橋新板特區旁文化路巷弄內的油庫口社區，屋齡已48年，多年前就想更新，但因基地有3分之1是國有地，建商意願不高，遲無結果。新北市住都中心得知後決定出手相助，目前已有8成、32戶同意委託新北住都中心做都更全案管理，都更露出曙光。

油庫口社區位於板橋區文化路一段188巷與188巷6弄一帶，附近曾是台灣中油的板橋油庫，板橋人氣名店「油庫口麵線」也在當地，社區基地面積約2300平方公尺，共40戶。

新北住都中心表示，油庫口社區距離板橋車站、新北市政府及大遠百不遠，屋齡已48年，相較於周圍新大樓林立，住宅環境顯得老舊，社區非常渴望更新。過去該社區曾多次接觸建商尋求合建，但因基地有3分之1面積是國有地，建商不是直接拒絕就是合建條件談不攏。

發起人李小姐今年轉而使用住都中心都更麻吉網，試圖媒合廠商，但公告兩個月始終無廠商表達意願，重建面臨卡關。

得知住都中心是市政府成立的行政法人，具有半官方的角色後，李小姐直接找上住都中心，期間雖受新冠疫情趨嚴影響，住都中心仍為社區舉辦線上、實體等說明會，接著進行住戶重建意願調查，逐步凝聚住戶共識，近日社區決定委託住都中心統籌規劃都市更新。

李小姐說，社區住戶想要都更很久了，但缺乏專業知識與團隊，過去只能靠建商，但建商沒有意願，都更就會停擺，住都中心是具有公信力、可信賴的都更專業平台，住戶對都更的信心因此大增。

新北住都中心表示，中心最重視的就是沒有建商願意進場的社區，尤其是海砂屋，中心可接受社區委託協助自力更新，從更新會籌組、都市更新事業執行、引進專業團隊、銀行融資、政府單位溝通協調、監督廠商，到最後都更成果備查，提供一條龍的專案管理服務。