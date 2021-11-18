熊讚紀念品店就在兒童新樂園 拍照打卡抽限量福袋

熊讚來了，可愛活潑的孩子王-熊讚，將於今年11月20日週六下午2:00-3:00，到兒童新樂園內和大、小朋友一同相見歡，活動當天與熊讚拍照打卡除了可以得到精美小禮物外，還能參加搖獎遊戲，就有機會獲得熊讚限量福袋，大家趕緊把握時間將今年度熊讚系列新品免費帶回家。

為歡慶「熊讚紀念品賣店」進駐兒童新樂園，11月20日活動當日於園區內，找到熊讚身影一起合照(任何平面、立體視覺皆可，例如「飛天神奇號」或「熊讚」人偶)並上傳Facebook，打卡「台北市立兒童新樂園」及hashtag「熊讚BRAVO」，現場出示給工作人員確認，就可以得到熊讚卡貼一張，並可參加現場搖獎遊戲，即有機會得到「熊讚最會玩」限量福袋，內容包括TPT 台北櫥窗托特包及熊讚連帽浴巾或熊讚酷涼水壺等，數量有限，送完為止。

台北市政府觀傳局表示，「熊讚酷涼水壺」和「熊讚連帽浴巾」是今年度推出的新款熊讚商品；其中，水壺採手提肩背兩用式的設計，單手開啟的按鍵式開蓋，500ml剛剛好的容量，貼心的兩組式吸管，再加上可愛度爆表的熊讚，讓大朋友小朋友都能在熊讚的陪伴之下，方便輕鬆地喝到飲品。另一款「熊讚連帽浴巾」，則採用超細纖維吸水材質，手感柔軟，在即將來到的冬季，擁有這條「熊讚連帽浴巾」，讓我們幸福感十足。

除了上述新品之外，同樣於兒童新樂園、熊讚辦公室、PINKOI熱鬧上市的新款城市紀念品還有「閱讀台北雙層隔熱手飲杯」與「台北城市散步晴雨兩用傘」兩款品項，以台北市的風貌、特色繪製之圖像為元素，再現了這座城市內的各種魅力，從走踏自然到踩街購物，陪伴著我們去細細體驗你所未見的台北。其中，「閱讀台北雙層隔熱手飲杯」以雙層隔熱的設計，360度密封防漏，加上掀蓋吸管，讓我們可以優雅地攜帶冷熱飲品，品嚐臺北各種好味道；「台北城市散步晴雨兩用傘」則以高密度防潑水，具備抗UV防曬防風、自動摺疊功能，在台北街頭撐傘散步，拉近我們與生活住所的親密距離。

此外，要預先準備聖誕節禮物的朋友們，除了今年度的新品之外，也別忘了台北城市紀念品聖誕節系列主題的設計商品-「熊讚北嗶伸縮卡」套與「Tumay疊疊樂拼圖積木」，充滿耶誕歡樂氣息的設計，送禮自用兩相宜，千萬別錯過這個聖誕節禮物的最佳選項。

本次推出的全新城市紀念品，可以在台北市立兒童新樂園（台北市士林區承德路五段55號）遊客服務中心內購買，營業時間：週二至週日上午9時至下午5時；以及台北市政府一樓熊讚辦公室（台北市市府路1號），營業時間：週一至週五上午8時至下午5時，週六、日及國定假日營業時間請參考熊讚官方網站公告(網址：https://bravo.travel.taipei/)，聯絡電話：1999 （外縣市02-27208889）轉3391；或是至PINKOI網站https://www.pinkoi.com/store/shihshihshop都可以買得到。