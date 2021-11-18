電商不仰賴人潮 宅經濟讓蛋黃區房價不再有魅力？

全球籠罩在疫情下，仰賴人潮的觀光業與店面零售消費備受影響，退租潮頻傳。不過電商蝦皮卻抓準時機，在這波逆勢下大幅拓展近150店，且持續招租中。瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛黃舒衛表示，電商快速拓店的經營模式，會間接影響年輕族群的購屋需求，若照國外經驗來看，宅經濟的起飛，使得都會區的房價不再那麼有魅力。

本土疫情爆發後，實體店面大退潮。黃舒衛指出，比如永康、西門商圈等空置率都還有兩成，其實先前市場結構上就有過調整，諸多店面變成夾娃娃機店，但疫情升溫三級後，夾娃娃機店又逐漸在市場退出。

黃舒衛表示，疫情帶起另一波商機，讓電商逆轉，像是蝦皮店到店，主要因應物流的需求，所以較不需選租在一線店面或是醒目的三角窗店面，而蝦皮的展店也會間接影響店租、人事成本較高的實體店還有超商的佈局策略，像是以往來超商取貨，順帶消費的顧客比例就會減少。

黃舒衛表示，電商、外送到現在店到店服務已經抹平空間、距離的障礙，對於較缺乏社區物業管理的老公寓社區或是實體店面服務較弱的重劃區，會補足生活機能的缺陷，形成最有效的替代效果，間接支撐房價。而功能性越來越被凸顯的共享空間，如：自助洗衣店、無人便利商店、圖書館、活動中心、健身房、物流衛星倉等，都會在後疫情、房價高漲之下，變成另類開店新選擇。