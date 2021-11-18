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虛坪灌頂不好賣 三個原因讓北市建案公設比飆速略減

聯合報 / 記者何醒邦／台北即時報導

據住展雜誌統計，截至11月15日，台北市新成屋、預售屋建案平均公設比為35％，較去年略降約0.2個百分點，中止連續三年上升。新北市今年同期平均公設比則為33.9％，比去年增加約0.4個百分點，並連續四年締造歷史新高。

住展雜誌研發長何世昌表示，雖然新北市建案平均公設比再寫下新紀錄，但上升幅度已比前幾年較為緩和，而台北市更不增反減，顯示灌虛坪風氣已稍有克制。從實務面上來看，公設比灌越高的房子越難賣，而35％更是消費者心裡難過的門檻。

何世昌分析，今年大台北建案公設比變動幅度較溫和，主因可能為：一、「雨遮不計坪、不計價」導致公設比增加效應，已陸續於前幾年反映完畢；二、近年輿論要求改革公設比的聲浪漸長，內政部也已擬定改革政策，主要方向為限縮「免計容積」上限，而為了避免政府出重手，業界已開始出現自律的聲音。

第三、由於今年來房價漲幅擴大，台北市房價創下新高，普遍達到建商的利潤滿足點，沒有必要再大舉灌虛坪，況且虛坪愈多的建案也不好賣。而新北市房價因尚未過前高、且原本公設比基期相對低，所以公設比還在持續增加當中，但預期2022年增長空間會更小。

何世昌認為，消費者若不買單，建商灌再多也沒用，建議消費者買房時除看公設比高低，也可以從「主建物坪數」換算出實坪價，能比較出哪個建案實坪價更划算。另要留意極少數不肖業者刻意低報公設比，以保障自己的購屋權益。

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