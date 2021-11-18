一表看公設比最大公約數 仍有建案灌到50%

市調顯示，公設比35%以內是市場最大公約數，超過此一關卡，建案就不好賣。不過，還是有不少建案不信邪。

根據住展雜誌調查，台北市今年建案公設比從27％至50％不等，區間範圍較大，新北市落在28％至45％之間，區間範圍較小。

整體來說，建案公設比集中30％～34.99％，台北市、新北市各約有51％、79 %建案的公設比數值落在這個區間，顯示35％以下公設比是市場最大公約數，消費者購買抗性較低，

觀察極端值，台北市今年公設比低於30％的新建案有4個，雖然比2020年還多出1個，還是屈指可數；虛坪最少的建案，公設比僅約27％。新北市今年公設比低於30％的新建案同樣寥寥可數，只有6個；虛坪最少的建案，公設比約28％。

公設比達40％以上的超高公設比建案，台北市仍有22個，其中有一個建案公設比高達50％，購屋款堪稱一半買公設、一半買房子。新北市高公設比建案較少，只有4個。

一般來說，陽台等附屬建物約占總面積10％，若公設比占比逾40％以上，主建物坪數大約只剩總面積一半了。