Meet Taipei 開幕 總統：讓台灣新創之星踏上國際舞台

蔡英文總統今（18）日以錄影方式為「2021 Meet Taipei 創新創業嘉年華」開幕活動致詞，她肯定「Meet Taipei」已經成為亞洲規模最大，最具代表性的新創展會。她指出，政府除了加碼青創貸款、改善投資環境，也推動NEXT BIG計畫，組成第一批「新創國家隊」，讓台灣的新創之星踏上國際舞台。未來也將和大家共同努力，讓臺灣的創新產能，在各個領域開花結果。

蔡總統致詞時說，這幾年，「Meet Taipei」已經成為亞洲規模最大，最具代表性的新創展會。在疫情獲得穩定控制下，這次不僅在台北舉辦實體活動，下個月還會延伸到高雄，串連起全台灣源源不絕的新創活力。

她指出，當然，好的新創人才，需要有好的新創環境，才能夠盡情的發揮。這幾年，政府除了加碼青創貸款、改善投資環境，也推動NEXT BIG計畫，組成第一批「新創國家隊」，讓台灣的新創之星踏上國際舞台。Startups for tomorrow，各位的好點子，將創造更美好的明天，政府會一起跟大家共同努力，讓台灣的新創產能，在各個領域開花結果。

蔡總統說，她也期待，透過這樣的聚會，激盪出更多精采的火花。祝福我們大會圓滿成功，大家都有滿滿的收穫。