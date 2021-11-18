血型決定你是哪種「咖啡人」？UUPON兌點大數據揭密

一天不喝咖啡，就覺得好不習慣嗎？台灣人愛喝咖啡，點鑽整合行銷股份有限公司經營「UUPON會員點數平台」提供點數兌換超商咖啡服務，消費者只要以100點左右小額點數，就可以免費兌換捧在手掌中的小確幸。UUPON更從全台超過400萬會員的資料庫中發現，兌點換咖啡的習慣可以看出不同消費者輪廓與偏好咖啡口味的趣味關係。

從血型來看，A型的人，最愛喝熱美式咖啡；B型的人，則對冰美式咖啡情有獨鍾；O型的人，是熱拿鐵咖啡的愛好者；AB型的人較不受拘束，各類咖啡都樂於嚐試。UUPON耙梳全台點數消費大數據，統整出「咖啡人格指數」，從血型、年齡、性別、居住地等，發掘出更豐富多元的消費市場觀察。

提供消費者最適合的咖啡建議，還能享受免費兌換的優惠，迎接年終大兌點熱潮，UUPON也為全台廣大的點數族群，提供量身打造的兌點攻略，幫助消費者享受「這樣兌，就兌了」的樂趣！

400萬人兌點大數據揭密 「咖啡人格指數」推薦最適合你的產品

根據2021年，UUPON點數兌換包括全家便利商店、萊爾富超商、OK超商的咖啡飲品數據，發現在「美式」、「拿鐵」兩大咖啡派別中，各有不同的鐵粉支持者。從性別來看，男性偏好美式，女性愛好拿鐵；從年齡層來看，35歲以下的年輕族群比較喜歡美式，35歲以上熟齡族群習慣喝拿鐵；從居住地來看，台中以北的北部人喜歡喝美式，台中以南的南部人則是比較愛好拿鐵。若加上冷熱飲選擇，整體來說，台灣人最喜愛的咖啡品項是熱拿鐵，熱美式緊追在後名列第二，冰拿鐵屈居第三，冰美式則是較少支持者。

而以台灣三大超商通路品牌，來看點數消費者的偏好。UUPON發現，全家便利商店的「熱拿鐵咖啡」，是消費者最喜愛的咖啡品項；萊爾富超商的「熱美式咖啡」，則受到消費者的青睞；OK超商則是憑藉著「冰美式咖啡」，讓消費者印象深刻。

年終點數將到期 UUPON「最划算兌點攻略」出爐！

使用UUPON點數，免費兌換最適合自己的咖啡產品，迎接即將到來的年終大兌點熱潮，UUPON放大消費者咖啡生活小確幸。12月31日以前，參與全家年終大兌點，不但可以點數換咖啡，還能享受高達60項商品兌點優惠；其中，破盤下殺的5折商品，更是較去年兌點活動新增高達73%佔比。兌點優惠外，還有加碼抽獎，凡單次兌滿100點以上，前兩萬名UUPON會員，即可享回贈10點UUPON點數回贈，並有機會抽中三星摺疊手機。

在11月30日前的限定期間，參與UUPON「超商-冬季購物，振心有禮」活動，兌點滿3筆，不限兌點額度，可先享受10點UUPON點數回贈的早鳥福利；兌點達5筆，再加碼享受限量1000杯OK超商大杯冰美式。延續兌點優惠，12月31日以前，參加UUPON「超商-聖誕驚喜，好禮成雙」活動，只要完成一筆兌點，不限兌點額度，可獲得5點UUPON點數回贈；累積兌點滿100點，再加碼贈送小馬租車電子6折優惠券。

玩轉全台點數大平台 UUPON不限通路、無限享樂

做為全台唯一開放型點數通路平台，UUPON除了結盟超商通路，開放消費集點、兌點功能；還提供中華電信、台灣大哥大等電信業點數折抵帳單服務；以及包括台北富邦、台新銀行、玉山銀行、中國信託、國泰世華、新光人壽、第一銀行、彰化銀行等金融業信用卡紅利轉點；交通部份更不受國際疫情影響，除了既有的點數兌換航空里程外，還能夠折抵台灣大車隊、高鐵票價。此外，UUPON更坐擁PC HOME、樂天等電子商城及悠遊卡、歐付寶、LINE POINTS、RE 紅包等支付工具特約品牌夥伴，提供消費者最多元的集點、兌點管道。

UUPON跨通路、跨品牌的核心服務，讓不同消費者手中的不同來源點數，都因為UUPON變得更好用了！透過UUPON點數大平台，玩轉食、衣、行、育、樂的點數生活，為全台消費族群創造不限通路、無限享樂的循環全台點數經濟生態圈，更讓每一位加入UUPON的民眾，實際體驗UUPON「優惠多點，生活滿點」的品牌精神。