跨界聯名「煙波集團X報時光」 打造懷舊的聖誕慶典
2021年對許多人是特別漫長的一年，不少人改變了原本的生活習慣，也放慢生活步調、開始學習品味生活的細節，尋找在過去追快的時間裡，我們究竟忽略了什麼？在這樣的氛圍裡，今年聖誕節就跟著「煙波集團X報時光」放慢腳步、享受老派樸實的冬日慶典吧！
2018創立的「報時光」為聯合報旗下品牌，其核心方向以台灣當代創意故事及歷史紀實為品牌底蘊，致力於多元設計及服務，用現今數位及設計的力量串連起老報復興文化，傳遞今昔時光交疊的溫度。此次煙波集團與報時光跨界聯名，於即日起至12月26日推出「老派聖誕慶典」，用節慶演繹台灣的歷史故事，老派舊事用新的面貌訴說，讓煙波的旅客體驗有趣的懷舊新浪潮！
「煙波集團X報時光－老派聖誕慶典」全專案期間為即日起至12月26日，目前於線上推出社群活動「拿老派手帳，採集老派旅行」，凡於11月21日前在煙波各館粉絲團指定貼文留言分享旅客最刻骨銘心的老派照片及溫馨故事，即有機會獲得市價1,680元老派旅行手帳組乙組！（內含旅行手帳、老派旅行鋼珠筆、金屬書籤、老派紙娃娃各乙份）；另一線上活動自11月22日至12月26日舉辦，於煙波集團粉絲團指定貼文分享粉絲至今最滿意的聖誕節照片，即可互動獲得「線上看！經典年代聖誕老報」，用不同的年紀看「時代年記」，更富趣味性！
線下實體活動則於11月22日至12月26日推出「聖誕解密，用佈置看文化」，於各館飯店大廳打造聖誕節的經典佈置，邀請旅客一一解密佈置文化！更祭出房客專屬加碼禮，凡於煙波集團粉絲團指定貼文上傳現場合照者，即有機會獲得煙波住宿券！此次更與台灣世界展望會合作，邀請旅客至大廳聖誕區郵筒捐款認購明信片，只要200元即可提供弱勢兒童餐食費，不只暖胃也暖心！
今年聖誕節除了一系列慶典活動，在歲末佳節之際餐飲活動也絕不可少！集團旗下飯店－新竹湖濱館於即日起至12月25日同步推出煙波精製三款暖冬獻禮，以主餐－外皮焦香、肉質彈牙的香烤火雞禮籃4,480元(早鳥價3,988元)；風味十足、皮薄肉嫩的薩索雞禮籃3,680元(早鳥價3,200元)；咬感厚實、鹹香入味的燒烤豬肋排套餐3,080元(早鳥價2,700元)，擇一搭配煙波主廚特製西式佳餚組合－南瓜派、洋菇培根蔬菜派、松露薯條、軟法麵包、燒烤時蔬及主廚秘製烤雞醬、酸甜蔓越莓醬，再佐上美酒，歡度溫馨聖誕佳節！於11月20日前訂購享獨家早鳥優惠價，節日限定千萬不可錯過！訂購專線：莫內西餐廳 03-5203188 轉 5130、5132。今年度聖誕佳節煙波集團用心規劃一系列活動，希望將濃濃的節慶氣氛傳遞給旅客，一起愉悅度過年末最盛大的節日，共迎嶄新的一年！「老派聖誕慶典」詳細資訊請見官網最新消息：https://lihi1.com/n06Eg。
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