營建成本漲 台中建商苦：預售賣愈好 建商愈苦惱

大台中不動產開發公會理事長王至亮說，今年房市交易熱絡，卻苦了開發商，施工模板、鋼筋、水泥、建材、工資等建築成本漲幅約20%到50%，加上缺工、搶工，營建成本墊高。大台中很多同業近2年完售的預售案工程發包時，因營建成本漲幅過高，屢見成本漲幅過高無法發包，或營建成本過高導致賠錢，面臨兩難，甚至有建商大嘆「預售賣愈好，建商愈苦惱」。

王至亮舉例，以營建原料矽利康為例，因國外生產、運輸等人工成本增加，近3個月內漲幅近3倍，其他如模板施工費從前年每坪6000元，今年漲到1.5萬元，透天模板施工從7000元漲到1.4萬元等，原物料成本漲太快。

他指出，台中有很多同業推預售案時，成本抓低一點完銷，「賣房子很高興」，沒想到短短二到三個月內，營建成本漲幅這麼高，要發包才發現「完蛋了」，依照當時抓的預算發包沒人要承攬，發包金額高一點就沒利潤了，不知道要怎麼辦、快瘋了。

王至亮說明，台中土地供給熱區為北屯區14期、水湳經貿園區、台中高鐵特區、台中港特定區，吸引科技、機械業投資土地，建商只有跟進搶地，成交價較去年漲幅近3成，甚至更多。建商推案面臨地價、原物料、缺工、斷金流等成本不可控的漲幅下，處境艱難。

王至亮呼籲，各科技大廠不斷加價搶工，造成營建工人極嚴重缺乏，猶如病人即將送入安寧病房的嚴重情況，政府應盡速找出短中長期因應對策，讓建築業都能找到工人，才是幫助建築業產業升級的良策。

王至亮指出，台中捷運綠線今年4月通車，另有捷運藍線規劃中，捷運串起數十萬通勤族交通的便利性，應盡快施工，希望全線地下化，中央及地方政府齊心協力，打造台中為台灣的「鑽石之都」。