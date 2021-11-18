嘉縣工業區開發廠商求才大增 薪資平均30Ｋ技術員最多
嘉義縣長翁章梁提出轉型農工大縣願景，科園區選址定案，陸續開發工業區，加上中美貿易大戰，台商回流，廠商求才人數大增，縣府勞青處舉辦多次徵才，勞青處統計，媒合率超過一半以上，薪資比例30Ｋ以上也佔一半以上。
部分返鄉求職年輕人說，嘉義工作與都會縣市相比，起薪偏低，物價房價上漲，生活成家不易。勞青處表示，未來民雄航太園區、水上鄉南靖及中埔鄉公館工業區，陸續開發，就業機會愈來愈多，繁榮發展可期，待遇與工作表現、年資相關。
台商回流指標大廠勤誠興業公司，投資22億元，在馬稠後產業園區第一期，購地新建廠房，即將完工，提供超過400個工作機會，大埔美和馬稠後有34家企業釋出逾千個工作職缺，科技業占總職缺1成5，大埔美精密機械園區及馬稠後產業園區已有100家企業進駐、5500個以上工作機會，馬稠後產業園區後期也在辦理售地招商。
勞青處統計媒合求才結果，3月20日徵才，初步媒合率58.43%，薪資比例：30k以上65.9%，其中30k佔36%，40k佔16.4%，50k佔10.6%，60k佔2.9%。職缺多為：技術員32.75%、作業員18.96%、工程師14.33%、其他 (倉管人員、品管人員、照顧服務員、儲備幹部、餐飲服務員等佔33.96%)，勤誠興業231個職缺，30k佔8.66%、40k佔10.82%、50k以上佔80.52%。
10月30日徵才，初步媒合率61.72%，薪資比例：30k以上82%，30k佔51%，40k佔20%，50k佔7%，60k佔4%。職缺多為：技術員佔33%、工程師20%、作業員13%，其他（倉管人員、品檢人員、保全人員等佔34%）。
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