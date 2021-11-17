台中交通網絡「弓已成、箭未發」業界盼捷運藍線快動工

大台中不動產開發公會今(17)日召開會員大會，理事長王至亮表示，今年前十月六都買賣移轉共計21.4萬棟、年增7%，顯見疫情趨緩有助於房市信心回溫。其中，大台中前十月移轉棟數3萬9,523棟，台中顯然已成為「移居宜居城市」。

王至亮指出，台中人口數已達282萬人，縣市合併後10年來增加近16萬人，約成長近8萬戶，代表台中對住房的剛性需求，一年要1.8萬戶以上，台中在穩定發展下是正常需求。

另外，加上台中有18所大專院校學，學生數19萬人，中科后里、台中園區、台中工業區與精密機械科技創新園區串起的科技走廊，龐大的就業人口，也為台中提供堅強的剛性買盤支撐。

王至亮指出，台中第一條捷運綠線今年4月通車，捷運如同一把弓，鐵路高架化則是弓上的弦，而規劃中的捷運藍線如同箭，大台中交通網絡「弓已成、箭未發」。

捷運串起數十萬通勤族交通的便利性，捷運藍線應儘快施工，這是台中邁向國際城市，成為台灣第二政治經貿中心的重要關鍵。

王至亮說，可以預見的未來，捷運藍線從台中港出發，載滿港區郵輪的觀光客，到市區觀光消費採購，也可延伸到清泉崗機場，一直到終點台中火車站，體驗舊城古蹟之美。

又可延伸到太平，全長25公里，全線共20多個車站，希望全線地下化，以免如同韓國首爾捷運拆掉重做，後悔莫及。

他認為，捷運藍線若能加速施工通車，不僅可降低塞車之苦，也能減少交通事故與治安及空汙問題，一舉數得，期盼中央及地方政府齊心協力，打造台中成為台灣的「鑽石之都」。

另一方面，政府打炒房，房市熱度不減反增，建商卻苦不堪言。王至亮不諱言，缺工、缺料、地價大漲，加上通膨及金融限縮等不利因素，讓建築業猶如「病人即將送入安寧病房」，情況相當

嚴重，呼籲政府應予正視。

大台中不動產公會統計今年以來，包括施工模板、鋼筋、水泥、建材及工資等約有20%到50%漲幅，加上缺工、搶工，營建成本不斷墊高，近一至二年完售的預售案工程發包時，飽受成本上漲、甚至找不到工人的壓力。

王至亮指出，公會多次向政府爭取住宅建案開放聘用外勞，期盼透過「健全營建業勞工問題國是會議」，讓勞資多方坐下來心平氣和商議，緩解台積電、大立光、機械業擴廠、台商回流所衍生

的搶工、搶料等問題。

王至亮強調，各科技大廠不斷加價搶工惡性競爭，造成營建工人嚴重缺乏，政府應儘快找出因應對策，讓社會住宅、公共工程、學校工程都找得到工人順利發包。

目前，台中市土地供給量較多的熱區，包括：北屯區14期、水湳經貿園區、台中高鐵特區、台中港特定區等區域。

王至亮說，政府單位標售的土地價格屢創新高，吸引科技產業，機械業等大舉投資土地，建設業沒有土地可加工開發，只好跟進搶地。各區土地成交價較去年上揚逾三成。