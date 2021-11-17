安永企業家獎 六名人選入圍

安永聯合會計師事務所今（17）日舉辦《安永企業家獎》論壇，作為全球第一個表彰優秀企業家的國際性獎項，在台灣已邁入第17年，今年共有六位優秀企業家入圍最後決選，分別為91APP（6741）董事長何英圻、均豪精密工業（5443）董事長陳政興、桂盟國際（5306）董事長吳盈進、訊連科技（5203）董事長黃肇雄、勤美（1532）集團（1532）董事長林廷芳、網路家庭國際資訊（8044）執行長暨總經理蔡凱文。

安永聯合會計師事務所所長傅文芳指出，安永觀察到在這波疫情的挑戰中，台灣企業家仍能從危機中洞察機會，運用領袖及科技智慧，發揮影響力與領導力。

安永表示，2021《安永企業家獎》年度大獎得主最後決選結果，將於12月24日在台北君悅酒店的頒獎典禮揭曉，獲選年度大獎得主，也將代表台灣與各國角逐2022《安永世界企業家大獎》，展現智慧經營的台灣企業家精神。

安永表示，符合以下資格的台灣企業家及專業經理人，均可參選角逐《安永企業家獎》與《安永新興創業家獎》：一、設立於台灣的公司創辦人，目前尚擔任公司之高階主管，並主導公司近年的優良表現。二、現任的公司專業經理人，持續成功的經營企業且帶領企業順利轉型或創新突破。三、資本額新台幣2億以上或年營業額新台幣10億以上，其中《安永新興創業家獎》參選人不受此限資本額與營業額限制。