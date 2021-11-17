尖點連六年獲頒TCSA台灣企業永續獎 將落實社會責任

尖點（8021）今日表示，連續六年參加由財團法人台灣永續能源研究基金會舉辦的「TCSA台灣企業永續獎」，年年均有獲獎，現已連續四年獲得「電子資訊製造業–白金獎」之肯定。頒獎典禮於今（17）日假圓山大飯店舉辦，由尖點科技總經理林若萍代表公司上台受獎。

尖點認為，Covid 19疫情打亂了人們的生活以及全球產業的步調，但氣候變遷造成的災難並未因疫情而減緩，身為全球電子供應鏈的一環及在地企業的尖點科技，深感無論企業規模大小都應負起的社會責任；在追求獲利與成長的同時，必須堅守誠信正直的信念，在環境保護、社會責任與公司治理ESG各面向投入努力並持續精進，才能達成永續的環境與永續的企業。

尖點表示，2021年是尖點科技推動企業社會責任的第八個年頭，在公司治理、夥伴關係、幸福職場、綠色永續、社會關懷等五個構面裡，持續兢業努力，並將作為與聯合國永續發展目標（SDGs）進行連結，以實際行動投入、參與、執行，支持全球永續議題之倡議與推動。

尖點表示，為了達成「環境永續」與「企業永續」，在經濟面、社會面與環境面皆訂定了短中長期目標，將持續致力於各項作業並與各利害關係人溝通、互動、合作。尖點感謝許多人在各崗位上持續為這片土地而付出期望以企業公民的力量，與大家共同為了永續共好而努力，形成這社會與環境美好而良善的正面力量。此次獲獎，對於尖點科技是很大的鼓勵，未來將持續落實企業社會責任的推動及管理，達到企業永續的最終目的。