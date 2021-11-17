土城重劃區前九月房價上漲8.7% 新北第一環重劃區之冠

據實價登錄資料，統計位於新北市第一環的熱門重劃區今年1至9月房市交易單價與漲幅，其中以土城暫緩重劃區與去年同期相比增幅8.7%居冠，其後則有二重疏洪道左岸重劃區7.8%、新莊副都心重劃區7.2%、新莊頭前重劃區5.7%等，漲幅均超過5%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，鄰近台北市的新北第一環熱門重劃區除了具備一般重劃區的優點外，還有區位以及鄰近台北市的交通優勢，受到不少「工作在台北、生活在新北」的民眾青睞。

統計今年1至9月新北第一環重劃區的價格，其中土城暫緩重劃區攀上41.1萬元/坪，與去年同期的37.8萬/坪相比，漲幅達8.7%，為榜上之冠。陳金萍說明，土城暫緩重劃區靠近捷運板南線土城站、海山站，其中未來捷運萬大線通車將交會土城站，雙捷運優勢加上鄰近熱鬧的板橋、中和地區，對外有國道三號土城交流道、台65東西向快速道路，之後也將增設北土城交流道，整體交通便捷性大增。

此外，屬醫學中心等級的土城醫院在去年正式營運，同時區內的日月光商場也有秀泰影城、DAISO大創、湯姆熊歡樂世界與多家知名餐廳，且附近商圈成熟，生活機能完備，預期未來房價相對有所支撐。

二重疏洪道左岸重劃區今年成交平均單價為42.5萬元/坪，與去年同期相比成長約7.8%，陳金萍說明，位於三重的二重疏洪道重劃區可分作左岸、右岸分析，其中左岸因西接工業區，過去開價普遍會較右岸便宜10萬/坪，但因同樣享有新北大都會公園，且鄰近捷運先嗇宮站，開車15分鐘內就能抵達北市中山、中正、萬華與新北板橋等繁華市區，是重視交通區位的買方常考慮的選擇。

此外，陳金萍說明，若觀察新北第一圈的各大重劃區可以發現，今年成交平均單價皆坐穩「4字頭」，其中土城暫緩重劃區最為親民，而二重疏洪道右岸則因地利之便，不僅鄰近雙捷交會的三重站，同時可經由台64線、新北環快、國道1號通往大台北各區，三重本身就有多座橋樑可通往台北市，像是中興橋往西門町、忠孝橋往台北車站、以及台北橋往大同區等。

未來三重站還有潤泰共構商場將進駐，有望帶動周邊發展動能，房價最為高貴，已趨近50萬大關。