泰鼎宣布 獲頒2021 TCSA台灣企業永續報告獎

台商泰國第一大PCB廠商泰鼎（4927）今日表示，2021 TCSA台灣永續獎今日於台北圓山大飯店舉行頒獎典禮泰鼎公司榮獲永續報告書銅獎。泰鼎公司自2016年起每年自主編制與發行企業社會責任報告書，並同步發行中、英文版本，內容涵蓋經濟、環境、社會等層面的具體實踐與績效數據，重點揭露Apex集團在環境保護、員工照顧、公司治理各方面的實績。歷年企業社會責任報告書也公開於官網ESG專區，方便國內、外利害關係人參閱。

泰鼎表示，作為企業公民的一份子，公司持續推動各項永續經營專案，至今已陸續得到多項評鑑肯定。今年除了獲得2021 TCSA台灣永續獎-永續報告書銅獎，亦於9月獲頒亞洲企業社會責任獎，7月被納入「公司治理100指數」成分股，更已連續5年在公司治理評鑑位列上市公司前6%~前20%。未來將持續落實企業永續經營，提升公司治理綜合表現，在ESG的道路上穩步前行。