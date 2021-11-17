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臺大「財務報表分析研習班」讓您輕鬆看懂財務報表

文 / 臺大進修推廣學院

圖／臺大進修推廣學院提供
圖／臺大進修推廣學院提供

企業之經營形態與成果，除了由經濟媒體得知外，最重要的莫過於了解其所公佈之財務報表了。財務報表反映企業的財政表現，能幫助投資者和債權人了解企業的經營狀況，進一步幫助經濟決策。如何看懂財務報表、慎選投資標的，一直是許多人關切的議題。臺大進修推廣學院將自111年1月18日起每週二晚間開辦「財務報表分析研習班」，課程介紹各項財務報表與指標，並藉由臺灣、中國與美國等地的企業會計報表解說及個案導讀，建立學員對財務報表的完整認識。

該課程由臺大國際企業系所林修葳教授親自授課，內容包括資產負債表、企業財務分析差異、綜合損益表、現金流量表、資產運用效率指標、投資報酬率指標、市場風險計測及個案導讀等，讓您不再對公司財務營運狀況分析文件感覺鴨子聽雷，猶如霧裡看花。

凡對財務報表分析感興趣者皆可報名參加。即日起開始受理報名，110年12月20日前完成報名繳費者還可享有學費優惠。課程學費將自下期調漲，有興趣者請提早報名。歡迎上【臺大推廣教育網】或致電(02)2362-0502臺大進修推廣學院查詢。

「財務報表分析研習班」

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