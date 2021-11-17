奧丁丁攜手台灣咖啡研究室、鄒築園 推出NFT

NFT（Non-Fungible Token，非同質化代幣）堪稱今年全球最熱門區塊鏈應用，包括藝術、音樂、影視、遊戲、時尚等多元產業紛推NFT產品，看好NFT熱潮與黑金潛力，本土區塊鏈新創奧丁丁集團攜手《台灣咖啡研究室》、《鄒築園》推出台灣首發咖啡NFT「典藏臺灣精品咖啡國際競標（Taiwan PCA） Lot 13 鐵比卡（Typica）」，推廣台灣精品咖啡。NFT內容涵蓋限量255公斤得獎精品咖啡豆，授權專屬設計圖像著作財產權予買家收藏與延伸商業應用。

台灣近十年興起精品咖啡熱潮，近兩年國內咖啡商機更高達700億，國人均咖啡消費量排行亞洲第三，僅次於日本、韓國。

《台灣咖啡研究室》計畫主持人暨Taiwan PCA國家初選的主任評審林哲豪表示，在2021典藏台灣精品咖啡國際競標（Taiwan PCA）中，台灣創下卓越成績，台灣咖啡國家隊之一的《鄒築園》特別值得關注，《鄒築園》莊園負責人方政倫被譽為阿里山咖啡王子，今年在競標中提供單一批次最大量咖啡豆，品質、量體俱佳，因此決定將這批255公斤精品豆結合NFT形式推廣販售給國內業者。

奧丁丁集團商務長王剛和表示，台灣首發精品咖啡NFT「255公斤 Lot 13 Typica」 為單一批次販售，希望吸引咖啡業者及通路業者採購，推廣台灣優質精品咖啡，透過NFT將台灣精品咖啡於Taiwan PCA創下的佳績忠實紀錄留存，期望透過這個形式將台灣咖啡的品牌、風味口感與評鑑數據代代流傳，傳遞給海內外咖啡迷認識。