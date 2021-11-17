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中鋼工會改選 現任理事長陳春生連任

經濟日報 / 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼(2002)工會改選出爐，現任理事長陳春生連任。中鋼提供
中鋼(2002)工會改選出爐，現任理事長陳春生連任。中鋼提供

中鋼（2002）工會改選出爐，現任理事長陳春生連任。

中鋼工會是全國最大單一廠工會，並且理事長是由會員直接選舉，使得整個選舉活動備受各界矚目。

連任的理事長陳春生邏輯清晰、處事細膩，協助爭取工會會員權益能從大處著眼、小處著手，近年中鋼幾乎年年加薪，除了資方支持外，陳春生能夠審度時勢，提出最符合社會觀感的溝通見解，是提升中鋼人福利的重要推手。

中鋼工會具投票資格會員人數9,275人，總計有8,399名會員前往工會設置的65個投票區參加投票，投票率達90.55%。陳春生連任成功，獲得6,907票，得票率82.24%，有超過半數會員之肯定，打破中鋼理事長選舉有史以來最高得票數紀錄，順利當選中鋼工會第十四屆理事長。另外會員代表大會代表計有145人登記參選，順利選出李清賢等99席代表。

陳春生表示，感謝所有會員支持，工會需要倚賴會員熱心參與及支持，才能凝聚力量，為大家爭取更好的工作條件，未來工會將以創新思維來服務會員與面對新的挑戰。

陳春生說，他不會辜負會員對他的期待，在未來四年繼續創造新進員工的希望，實現資深員工的願望，為大家權益與福利奮鬥到底。

中鋼

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