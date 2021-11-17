信義房屋慶40 ESG打造永續好生活

台灣房仲業龍頭信義房屋歡度40歲生日，16日舉辦「信義企業集團40周年暨台灣地方創生基金會成立」記者會，現場邀請眾多貴賓到場共襄盛舉，一同細數信義房屋40年來ESG(Environmental環境、Social社會、Governance公司治理)永續作為，以實際行動落實企業社會責任的卓越成就，記者會最大亮點即是「信義學」新書發表以及「台灣地方創生基金會」的成立，宣告未來40年將以此基金會啟動台灣創生生態系，以永續循環開創台灣社會更多的可能性，打造永續好生活。

信義房屋創辦人周俊吉(圖中)、信義房屋董事長薛健平(左一)與貴賓上台歡慶四十周年 圖／信義房屋提供

「以人為本」是信義房屋的立業宗旨，而「創新」則是信義房屋40年來能領航業界的核心價值，16日發表的新書「信義學」甫上架即登博客來全館即時榜 第1名，內容完整呈現信義房屋以ESG為核心不斷創新，從1989年領先政府首創不動產說明書，到今日的四大保障皆領先業界甚至超越政府，從服務碳足跡逐年大幅減少，到宣誓2030年達到信義房屋淨零排放；再由「社區一家」協助近三千個社區圓夢，到今日「台灣地方創生基金會」整合技術及資源，協助社區夢想成為國際品牌。

此想法正是信義企業集團創辦人周俊吉在40周年之際的未來規劃，不只邀請前國發會主委陳美伶擔任董事長主持「台灣地方創生基金會」平台，更主動串連四大公益平台(社區一家、創業者共創平台基金會、產業創生平台、台灣地方創生基金會)，由「台灣地方創生基金會」協助找尋創業痛點，並找到企業的DNA，透過此四大公益平台輔導其技術和服務的創新，建立長久發展的商業模式，藉由不斷的創生再回饋，打造「台灣創生生態系」。

信義企業集團40年來已成為消費者最信賴房仲品牌，從消費者四大保障服務到環境永續零碳計畫，再由「社區一家」到「地方創生」，未來40年將以ESG作為軸心，致力台灣環境永續，整合同仁、客戶及鄰里的共好和諧社會，並期望成為台灣甚至國際企業之公司治理典範，當世界各國正為了整個地球的生態圈集思廣益之際，信義企業集團從自身做起，創造永續好生活。

台灣地方創生基金會於16日盛大成立(左起捐助人蔡炅廷、台灣地方創生基金會董事長陳美伶、信義企業集團創辦人周俊吉、國發會主任秘書張朝能、捐助人蔣光澤) 圖／信義房屋提供

40年的創新與信任 成就企業社會責任「信義學」

由天下文化所出版的「信義學」集結40年來信義房屋各面向照顧五大關係人，進而成為房仲第一品牌及ESG標竿企業的成功心法，剛上市就登博客來全館即時榜第一名，台灣讀者迫不及待一窺信義房屋是如何將早年房仲亂象轉化成永續幸福企業的過程。

創立40周年的信義房屋堅持善盡企業社會責任，以ESG為核心打造房仲第一品牌，所有的服務皆是「以人為本」，每一個創新都是從「誠信」出發，每一次交易都是真心對待客戶最在意的事，藉由信義學這本書的問世，感染全台企業一同共創台灣永續好生活。

「社區一家」結合「台灣地方創生基金會」 打造國際品牌

甫於16日揭示的「台灣地方創生基金會」，以扶植地方產業，創造人口洄游為目標，準備串聯各產業平台與社區成為創生生態系，而多個平台當中，信義房屋「社區一家」平台成為最強大的社區資料庫，超過17年的社造累積，提供「台灣在地創生基金會」超過萬件的社區種子，未來基金會將一一審視所有案例，透過產業媒合協助這些社區或個人的夢想兌現，甚至躍身為國際品牌。

「台灣地方創生基金會」短期目標是希望改善地方產業體質，讓青年人口洄游返鄉，「社區一家」計畫中就有許多成功洄游的例子，如臺北科技大學創新設計研究所畢業生蔡威德所成立的金瓜三號翻轉茶飲文化以及茶飲旅行，將坪林打造成國內外知名的茶莊園區，針對地方旅遊、餐飲、農產品設計做系統性的整合，每年舉辦約70場小旅行、市集等活動，更將30%的收入回饋到地方，陳美伶的遠程目標就希望未來透過基金會的協助將在地產業發光發熱，進一步回饋社區。