榮成五大高新技術串起循環經濟 獲2021年度CSR三獎項

榮成（1909）16、17日分別獲頒BSI「永續韌性傑出獎」及TCSA「台灣永續企業績優獎」和「企業永續報告獎」等三大獎項。其中，BSI國際永續標準管理年會於今年頒發「永續韌性傑出獎」予榮成，肯定榮成致力以國際標準提升企業永續發展和ESG的成果。TCSA則連續四年肯定榮成在企業社會責任的傑出表現，頒發「台灣永續企業績優獎」及「企業永續報告獎」。

榮成於成立之初，便秉持「循環經濟是一開始就做對的事」，以回收瓦楞紙箱作為原料，生產再生瓦楞紙箱用紙，開啟了邁向循環經濟的序幕，榮成將「榮成減碳使命」視為企業使命，透過再生纖維利用、節能生產、節水生產、空汙、水汙、減廢處理及空間利用等。

榮成不斷提升五大項核心高新環技術，生產每公斤再生紙箱二氧化碳排放當量低於0.8公斤，每滴水在廠內循環次數從13次提升到16次，再生纖維保留率提升6％到8％。在環境法規日趨嚴格的今日，榮成在空氣污染及廢水排放指標，也遠低於現行法規標準，率先立足於高度競爭的瓦楞紙箱市場。

2003年，是榮成從多角化經營走向專注化的關鍵元年，為了達到低成本及高效率資源循環利用的目標，選擇捨棄新聞紙、文化用紙及家庭用紙市場，只專注於發展工業用紙生產線，而專注化經營的結果，就是能夠深化綠色製程，從原料到成品的每一個製程中，將各項能源、資源發揮到極致。

榮成近年在台灣廠區以回收廢紙作為原料，佔產品原料比重高達99%以上，堪稱業界極致，此外，在產品製程中所產生的廢棄物，如廢紙、廢紙混合物、煤渣、沼氣及汙泥等，亦規劃再利用流程，形成了能源、資源循環的經營模式，具備永續發展的體質，並培養迎戰多變未來的永續韌性能力。

榮成2019年響應經濟部「歡迎台商回台投資行動方案」，回台投資總額70億元於今年中完成，二林廠年產能增加20萬噸至總產能85萬噸，優化高毛利產品組合，搭配下游綠色包裝智慧製造生產線陸續建置，提升紙箱生產效率，台灣營收獲利可望同步增長。榮成未來進一步規劃提升太陽能等潔淨能源使用及SRF生質能源利用，以期在擴大台灣智能化營運動能的同時，打造更環保節能的綠色智慧生產基地。