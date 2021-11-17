農業金庫長期深耕農業金融 永續成果獲TCSA肯定

農業金庫今年首度發行企業社會責任（CSR）報告書，除獲第三方國際驗證機構英國標準協會（BSI）確信內容，首度參獎TCSA台灣永續獎，即獲永續報告類-金融及保險業-銀獎，農業金庫董事長吳明敏表示，公司將更積極扮演稱職的農漁會信用部資金管理者角色，持續厚植農業金融永續發展的根基。

TCSA台灣永續獎係由財團法人台灣永續能源研究基金會所成立之台灣企業永續學院主辦，今年邁入第14屆，總參獎家數達329家，較去年成長31%，創歷年新高；農業金庫因落實維護永續發展、友善環境及對公益社會的重視與投入，首度參獎即獲肯定。

農業金庫依「農業金融法」成立，是全國311家農漁會信用部的上層機構，有別於一般商業銀行獲利導向，農業金庫以輔導信用部業務，辦理農林漁牧融資及促進農漁村經濟發展，為最重要的任務。

2020年，農業金庫舉辦農業投資和創業商機講座、提供獎學金照顧清寒子弟、執行實習計畫讓大學生贏在起跑點、採購香蕉高麗菜和鳳梨協助穩定價格、關懷偏鄉學童、舉辦捐血、淨灘、植樹活動、贊助公益音樂會、幫員工加薪等。

今年農業金庫也主辦感恩音樂會、農業金融研討會，與僑台商組織合辦鳳梨、芒果、釋迦、蓮霧行銷記者會及提升釋迦產業競爭力座談會，成功媒合鮮果至海內外市場，鳳梨媒合成功92公噸，芒果媒合成功6.2公噸，以行動落實企業社會責任。

農業金庫董事長吳明敏指出，農業金庫計畫進一步取得ISO認證，從能源管理、環境管理及溫室氣體盤查等切入，並持續努力穩定基層金融秩序、增加農業放款和青年從農創業貸款、協助農漁村經濟發展、為股東創造更大收益、照顧客戶和員工權益，做好環境永續、社會公益和公司治理。