搶救鳳梨釋迦！農委會爭取銷往印尼、新加坡及中東

因應中國大陸暫停自台灣輸入釋迦，農委會今（17）日召開「好釋農遊行銷方案暨加工成品發表會」，啟動鳳梨釋迦內銷、外銷、加工「三支箭」，邀請全民力挺台灣農業，支持國產鳳梨釋迦。

農委會主委陳吉仲表示，國內釋迦栽植品種以大目種及鳳梨釋迦為大宗，外銷量約占總產量23%，其中鳳梨釋迦主產期為12月至翌年4月，因具耐儲運特性，適合做為外銷品種。中國大陸發布自9月20日起暫停臺灣釋迦及蓮霧輸入，為確保農民收益，政府透過外銷、直銷、加工等措施多管齊下，搭配冷鏈物流系統，提升農產品質，增加消費量。

針對外銷部分，農委會積極協調貿易商出口國產鳳梨釋迦，目標預計為5,000噸，銷往新興市場包含香港、印尼、新加坡及中東等國家，除銷售新鮮鳳梨釋迦外，亦針對冷凍鳳梨釋迦全果列入加強推動範圍，以確保鳳梨釋迦品質。

農委會說明，為便利消費者選購鳳梨釋迦，將與知名通路業者攜手合作，提升消費者採購便利性，消費者可以直接在全聯、家樂福、楓康、全家、萊爾富等通路購買到美味的鳳梨釋迦，並將陸續推出各式促銷活動，鼓勵消費者選購。

除了實體通路鋪貨外，習慣網路購物的年輕族群也可至「農良直賣所」或「農產嘉年華」選購時令鳳梨釋迦鮮果；如有大量採購需求之消費者或企業單位，也可以運用「好釋連蓮」預購平臺進行團購，直接由產地出貨，品質鮮美價格實惠，目前預購量已達9萬2,969箱。

為推動鳳梨釋迦加工利用，農委會邀集國內食品廠，並結合大專院校食品專家訪廠指導，逐步克服鳳梨釋迦加工易褐化及苦澀的難點，已成功開發果汁、果乾、果餡及冷凍果丁等產品，以拓展手搖飲、冰品及烘焙等通路；該會並已擬定收購加工措施，鼓勵加工廠商向產地農民團體收購果品加工，並依收購重量分級補助集運費、加工費及冷藏費等，該措施自今年11月20日啟動，期透過加工創新鳳梨釋迦多元產品，助益產銷穩定。