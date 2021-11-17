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TEA TOP第一味展店衝刺 祭出多重好康助攻創業青年

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
「TEA TOP第一味」不畏疫情逆風高飛、全台積極展店。TEA TOP第一味提供
「TEA TOP第一味」不畏疫情逆風高飛、全台積極展店。TEA TOP第一味提供

發跡南投的手搖飲品牌「TEA TOP第一味」不畏疫情逆風高飛、積極展店，今年內在全台新開31家新店，為中部業者展店之冠；同時也啓動「做好做滿計畫」，祭出超高優惠來挺想要創業的民眾。

「TEA TOP第一味」創辦人楊國珍表示，疫後將首次於11月19日登場的「2021台灣連鎖加盟創業大展台中展」，要為有意加盟創業的盟友們祭出多項優惠，不只現場優惠最高達22.5萬元，更加碼於指定區域加盟，還能額外獲得8萬元物料金的優惠。

楊國珍指出，今年外帶型手搖飲不受疫情警戒影響，反而逆勢成長，以往外送比例占了20%，但因外送商機、電子支付的助攻，外送占比直接提升到35%；此外，展店成功率也從以往的六成提升至八成以上，且每間新店月業績都可達36萬元以上，氣勢驚人。

談到今年市場碰到的問題，楊國珍坦言，今年原物料方面就上漲了一至二成，人力成本也增加，所以經營成本因此增加2％至5%，「而目前疫情較穩定、經濟復甦，正是創業朋友們發展的大好時機」。

楊國珍也補充，之前展店成功率較沒那麼高，問題主要卡在租金過高使得物料成本相對虧損，但今年決定反向操作，直接提高物料成本，來將茶葉、果粒、冷藏技術等直接升級，且將店面租金都掌控在3.5萬元以下，就能省下不少成本。

「TEA TOP第一味」為了拓張版圖，也將在中部地區進行「做好做滿計畫」，祭出超高優惠來挺想要創業的民眾。

這次「2021台灣連鎖加盟創業大展台中展」上，除了提供下訂1,000元送1萬元行銷廣告、3,000元送1萬元行銷廣告加1萬元物料金、5,000元送1萬元行銷廣告加5萬元物料金之外，再加碼送價值6萬元的大型珍奶模型。

此外，現場下訂就送價值2.5萬元軟水機，凡在北屯區、北區、中區、太平區、西區、西屯區、南區、南屯區等指定區域加盟，還能額外獲得8萬元物料金優惠，力挺中部有意創業的民眾。

「TEA TOP第一味」目前在全台有137間門市，今年更展店31間，來客也逐漸穩定成長，明年目標展店50間、兩年後展店200間，並持續增資，朝上市上櫃目標繼續前進，並預期在2022年成為中部第三大手搖飲品牌。

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