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宅經濟夯！疫情下瘋狂展店 蝦皮已開150家門市

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
蝦皮店到店目前在台北、新北、桃園設有門市服務據點。圖擷自蝦皮購物
蝦皮店到店目前在台北、新北、桃園設有門市服務據點。圖擷自蝦皮購物

走在北台灣路上，不免發現知名電商蝦皮店到店越來越多。疫情衝擊影響最大的產業，不外乎就是觀光及店面的零售消費，不過蝦皮反而在這波逆勢下大幅展店，累計北部已經展店將近150店，平均近3個月每天至少開一間店，成為店面市場一片不景氣中，還能夠大幅展店的指標業者，且這波店面擴張還在持續當中。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然商圈起起落落，但每次災難性毀滅過後，也會帶來新的機會，這波就有企業趁著店面市場不景氣，租金修正過後，逢低租了一些店面，包括連鎖的餐飲業、跨界到實體的電商，甚至是鎖定都會人士的健康餐盒等，都成為了這波不景氣之下逆勢展店的業種。

其中，動作最大的莫過於宅經濟的受惠業者蝦皮購物，今年8月時店數約20店，到11月統計已經成長到將近150店，等於最近三個月平均每天都新開超過一家門市，而當前主要開店的區域以雙北與桃園為主，觀察其開店策略似乎鎖定熱門商圈的平價店面，除了現有網購的店到店服務外，店面內也有部分的零售行為，可預期未來將會發展更多元的商業模式。

曾敬德表示，觀察過去店面租賃，不少承租方都希望在主幹道、大面寬甚至是三角窗的店面，希望自己的招牌最顯眼，也可掌握沿街消費人潮，不過這波電商跨界展店，則基於網購「店到店」的取貨人潮，並不重度依賴沿街的消費人潮，要取件的人大多會查詢店址，電商具有「自帶流量」的優勢，且透過大數據的資料庫，可以知道哪邊消費力最強需求最大，展店時更有效率，等到布點具備一定規模，還可以衍生更多的合作與多元商業模式。

根據蝦皮的官網資料揭露，租賃的店面營業面積希望在10坪以上，50坪以下，目前招租範圍限於北北基桃竹苗、台中、彰化地區，蝦皮強調其他區域的屋主請稍等，很快就會擴展到全台。

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