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華航摘下三大獎 連續8年獲台灣企業永續獎

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
華航摘下三大獎，連續 8 年獲台灣企業永續獎肯定。華航提供
華航摘下三大獎，連續 8 年獲台灣企業永續獎肯定。華航提供

華航致力於實踐企業社會責任，長期推展永續經營成果再獲肯定，今( 17 )日榮獲 2021 年「全球企業永續獎(GlobalCorporate Sustainability Awards, GCSA)」及「台灣企業永續獎(TaiwanCorporate Sustainability Awards, TCSA)」三項殊榮，其中更連續8年蟬聯台灣企業永續獎，顯現華航對於企業永續發展的貢獻，全球有目共睹。

財團法人台灣永續能源研究基金會公布 2021 年度「全球企業永續獎 GCSA」及「台灣企業永續獎 TCSA」評比結果，華航囊括三項大獎，並於今日由副總統賴清德頒獎，華航董事長謝世謙出席受獎。華航獲獎包含全球企業永續獎【永續報告書金獎(Sustainability Reporting Gold Award)】，此獎項今年首度分為三級別，華航一舉奪金；也在台灣企業永續獎【永續報告類－運輸業白金獎】、【永續單項績效－氣候領袖獎】等獎項中脫穎而出，獲得評審團隊正面肯定。

2020年全球在新冠疫情籠罩之下，航空業經營實屬不易，華航仍不遺餘力地在經濟／治理、環境及社會三面向善盡企業社會責任。中華航空為國內首家執行永續稽核計畫、發布氣候相關財務揭露(TCFD)獨立報告及取得碳標籤與減碳標籤的航空公司，並宣示 2050 年「淨零碳排放」目標；同時響應國際救援，執行多次包機載運國人返台及疏運醫療物資至世界各地；舉辦各類型公益活動如歲末圍爐、關懷長者及偏鄉教育，以具體行動落實社會正向永續發展。

華航連續六年榮獲道瓊指數（DJSI）績效評比肯定，今年刷新紀錄拿下全球航空業第二名佳績，也六度入選富時社會責任（FTSE4Good）新興市場指數及三度入選「臺灣永續指數」。華航未來將持續以「成為台灣首選航空公司」的願景，為企業永續努力不懈。

華航 偏鄉教育 航空業

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