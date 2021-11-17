愛買、美廉社設抗漲專區 民生指標性商品買1送1

遠百（2903）旗下愛買量販表示，為配合政府平穩物價，平均每兩周推出3,000款商品的檔期促銷，愛買自有品牌每周二享9折優惠，11月17日至11月30日推出「超過220款主婦最愛的民生商品買1送1」抗漲。三商家購（2945）旗下美廉社也表示，配合經濟部平價專區，除了逢週末給折扣，另外，米、油、衛生紙等民生熱銷品28折起。

愛買表示，11月17日起於賣場入口處將本檔期民生商品特價資訊告示給民眾參考，也會在沙拉油、泡麵、麵條、衛生紙等品類區域將優惠抗漲商品明確標示清楚，方便民眾選購。此外，愛買截至11月底，祭出超過220款米、油、泡麵、火鍋湯底、牙膏等民生指標性商品買1送1，包含金農履歷一等小農種米、維義堅果精華調和油、泰山第一道冷壓橄欖油、好姨食堂熟水餃系列、味丹449乾麵鋪風味袋麵系列，通通都是買1送1。

想添購或汰換家電的民眾，月底還有一波「黑色購物節」激殺價優惠，愛買量販即日起推出「黑色購物節」早鳥優惠，11月17日至11月30日精選大小家電、3C配件等，最低48折起。「黑色購物節」第二波則將於11月26日至11月29日登場，指定大小家電商品除了特價外還有現場超狂驚喜價，項目包含電視、冰箱、吸塵器、微波爐、電鍋、行動硬碟，最低7折起，最高價差達5000元以上。

美廉社11月份的每周五、六、日，以限期限購的方式銷售，本周精、惠、省優惠商品包含國人三餐最基本的米類商品，像是花東生態米每包1.5公斤原價350元，特價198元2包，相當於28折起，另外還有家家戶戶必備的得意的一天葵花油每瓶2L原價249元，特價179元、Simple Life超柔抽取衛生紙(加量版)100抽X12包，99元就可以帶回家。

除了設置精、惠、省專區，還有不得不提到的即期品，也是美廉社老顧客的採購首選，美廉社全省門市均秉持惜食不浪費的精神，店內的日配、蔬果、即期品等商品，每到下午2點後，門市人員就會開始清算保存期限只剩2日的商品，並為每一件即期品貼上降價標籤，價格最多降至6折左右，此外，每一個優惠檔期的過季商品也會規劃成一個專區出清。