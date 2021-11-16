福壽董事長洪堯昆 積極推動「糧農循環經濟」

福壽（1219） 董事長洪堯昆近年來積極推動「糧農循環經濟」，為推動台灣糧農經濟循環，讓食農教育觀念進步，強化「兒童糧農循環經濟教育推廣計畫」，將專業的糧農循環知識轉化成簡單的語言及插圖，讓學童從小就有糧農的知識。

洪堯昆表示，黃、小、玉漲幅蠻大，福壽今年初就認為原物料價格很難回跌，已經努力降低成本，第4季可看到些成果，推估在飼料反應成本上揚下，有利第4季營運表現優於第3季。

今天為推廣兒童糧農循環經濟教育推廣計畫，舉行「糧農循環札根未來」公益贈閱記者。福壽與未來親子學習平台共同合作出版「食物變變變：神奇的農村之旅」兒童繪本贈閱超過1,000冊給全國80所食農教育重點學校。

對於原物料的展望，洪堯昆指出，原物料黃小玉到今年底前都將處於高價位，船舶供應變化太大，市場比預期中混亂，飼料漲價趨勢恐難避免，預估黃小玉供貨不穩定的情形，恐怕要等到農曆年前才會有所舒緩。