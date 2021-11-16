now.gg推NFT解決方案 有望吸引手遊商導入

行動雲端公司now.gg 今（16）日宣佈推出獨創的雲端支付和雲端手機遊戲NFT解決方案，將有機會大幅增加手機遊戲開發商的收入。

據悉，現行的手遊不管是透過AppStore或GooglePlay都被收取將近30%的付費收入抽成，若透過now.gg所開發的雲端支付發布遊戲，95%的付費營收都將歸為遊戲開發商所有, 開發商的營收將立即大幅提高了25%。而創新的手遊NFT解決方案，透過NFT交易、NFT禮品卡和NFT玩家藝術，目前遊戲非付費的用戶也有機會成為開發商取得收入的來源之一。

now.gg執行長Rosen Sharma表示，影響遊戲開發商的兩個最大趨勢,由IDFA引發的客戶取得成本上升，以及NFT交易量的激增，NFT 交易規模每月超過 40 億美元，年化計算約達全球手遊市場規模的一半。 這種新興的產業動能是令人興奮的，它也向開發商展示了透過新型態商業模式獲利的可能性。透過雲端手遊，大幅提高開發商利潤空間及建構手遊NFT商業模式都成為可能。我們相信這將成為比當前遊戲內付費和應用程式商店模式更大的商業機會。這種開發者利潤水準和用戶自由度是具有產業革命性的變化，這就是遊戲產業的真正未來。

now.gg 雲端支付是為了應對全球手機遊戲的流行、低利潤應用商店政策和 NFT 交易的爆發而開發的。儘管預計 2022 年手機遊戲市場將達到 291 億美元，但如今只有 5% 的手機遊戲玩家進行遊戲內購付費，開發商仍有大幅提高收入的可能性。遊戲開發商只要接入Now.gg 雲端支付，玩家可直接使用真實貨幣或等值加密貨幣進行儲值。針對目前 95% 的非付費用戶，遊戲NFT將為開發商開啟全新收入來源。遊戲NFT市集將使用戶能夠購買、交易和保存這些數位收藏品。這些顛覆創新都是為了協助遊戲開發商建構更多的商業機會，以及提供玩家更多的娛樂價值，在當前的兩大應用商店規範下都是不可能發生的。

now.gg認為，將有望在一年內達到超過10 億分鐘的遊戲遊玩時數，並且透過增加雲端支付，開發人員可以顯著增加更多不同的導入機會，同時為遊戲玩家提供購買和交易NFT的獨特價值。