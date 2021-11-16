Booking.com推永續旅遊標章 引領業界創建全球通用標準

全球數位旅遊平台 Booking.com 宣布推出業界首創的「永續旅遊標章」，以全球通用且具公信力的規範，讓世界各地的旅人在尋找永續旅遊住宿時，都能藉此標章，在搜尋與旅宿介紹頁面上獲取可靠資訊，並鑑別永續住宿；此外，任何種類的住宿，舉凡飯店、公寓、B&B、度假村，甚至樹屋等，凡推行特定的永續措施且符合評分門檻，都將能獲得此具公信力的認證。

根據 Booking.com 調查顯示，有93%的台灣旅客，在接下來一年內有意願入住永續旅宿；另有75%的台灣旅客期待業者能提供更多永續選擇。而在全球註冊房源總數已超過 2,800 萬間Booking.com，以業界創舉的角色推出「永續旅遊標章」，以回應廣大旅客對永續旅遊的期待。盼藉由設立標章，幫助旅客更輕易地找到永續住宿外，也激勵旅宿夥伴打造更加永續的住宿體驗，共同為永續旅遊盡一份心力。

攜手指標單位制訂評分標準，打造全球通用公信力標章

Booking.com懷抱著欲將「永續旅遊標章」作為業界通用規範的雄心，攜手 Travalyst 共同設計首版標章，並與業界專家共同選定五大深具公信力的永續指標，包含廢棄物、能源與溫室氣體、用水、支持在地社區及保護大自然等作為標章的基礎框架，再以此為基準，進一步細分成 32 項具體行動。

Booking.com另攜手永續顧問公司Sustainalize，針對 32 項措施設計出完善的評估方法，評分模型依據該措施對社會的影響力、住宿的規模及所在地點等要素進行加權，使得評分能更加精確，並且能廣泛應用在全球不同種類的住宿夥伴上。目前已有不少住宿取得標章，業者可以參考「永續發展－旅宿手冊」了解更多實際做法。

現行亦有全球永續旅遊委員會（Global Sustainable Tourism Council, GSTC）、Green Tourism、EU Ecolabel 等認證，若住宿夥伴已取得相關認證，也將能取得Booking.com「永續旅遊標章」。Booking.com未來也將持續諮詢全球永續旅遊委員會（GSTC）的建議，發展具公信力的評分系統。為此全球永續旅遊委員會（GSTC）執行長 Randy Durband 表示：「Booking.com 借助 GSTC 的專業，參考全球認可的 GSTC 標準，條理分明地研擬、測試、改良這項做法，使這套精心設計的框架具有充分公信力。」

Booking.com 永續總監 Marianne Gybels 說明道：「要打造真正永續的旅遊產業，需要各方協調，共同策劃行動，但只要持續創新，夥伴相互支持，業界通力合作，就可能有進一步的成長。世界各地有各式各樣的住宿紛紛為永續而努力，如今我們藉由永續旅遊標章及永續旅遊計劃給予肯定。透過『永續旅遊標章』顯示住宿實行的措施，讓每個旅人在計劃下一趟旅行時，無論目的地在哪裡，都能輕易根據資訊做決定。期待能藉此讓旅人更輕鬆地做出永續的選擇，回過頭來，便能鼓勵更多旅宿夥伴再接再厲，邁向永續經營。」

永續旅宿涵蓋各式住宿類型 助旅客一指找到理想永續旅宿

在Booking.com「永續旅遊標章」計劃的第一階段中，旅客可以在網站和APP 顯示的旅宿頁面上，看見「永續旅遊標章」及住宿的永續措施總覽。接下來幾週，「永續旅遊標章」將會出現在搜尋結果的頁面，並成為搜尋的篩選條件之一。未來幾個月內，可評分的永續措施項目將會持續調整、擴充，評分機制會越來越符合各地情況，同時也會保持全球的一致性。而Booking.com未來也將持續透過多種教學管道提供旅宿夥伴指導、分析與最佳實作方法，並分享於Booking.com的「永續發展－旅宿手冊」中。