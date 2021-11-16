影／零售霸主爭奪戰 全聯併購大潤發超車統一超？

近期國內量販店併購案引起各界關注，超市龍頭全聯10月宣布併購大潤發，從超市跨足量販市場，擴大事業版圖。全聯最大勁敵統一超（2912），可能加緊腳步併購家樂福。想不到，連遠東集團參一腳想搶家樂福，接下來台灣的零售版圖即將大洗牌。

全聯總店數截至10月底達到1061家，並可望能在年底達到1068家，2020年目標營收更是上看1500億元。若再加上大潤發22間店的營收，全聯總營收可一口氣增加200多億元。統一超去年的本業營收為1681億元，代表全聯明年營收，可能就可以超車統一超本業的營收。

國立高雄科技大學行銷與流通管理系教授吳師豪表示，由於量販店與民眾生活息息相關，營收與獲利相當可觀，台灣一家的量販產值高達數百億，因此許多零售業者都想分一杯羹。他補充，如果零售業者併購順利併購量販店，可以省下五到十年的努力。

從台灣零售版圖來看，家樂福店數以319間位居第一，其次為大潤發22間，而遠東集團買下的愛買則是15間。另外，家樂福2020年的營收為738億元，遠超過大潤發的267億元。不過全聯董事長林敏雄卻選擇大潤發，而非店數與營收都較大潤發高的家樂福。

吳師豪解釋，目前全聯的店數為1061家，若併購家樂福總店數會達到1300多家，有違反公平交易法的疑慮。此外，由於統一超擁有家樂福約四成的股權，其他企業要出價併購並不容易，統一超握有最終決定權。

企業文化差異也會是全聯選擇大潤發原因之一，吳師豪表示，全聯與大潤發同為本土企業，在企業文化上的融合較容易。家樂福未來的命運，吳師豪認為家樂福去年併購頂好後，整體的營收與獲利都創下新高，並不急於出售，他指出目前家樂福是「待價而沽」的狀態。

全聯下一步會怎麼走？吳師豪認為，超市、量販店的產品種類與百貨公司、購物中心的差異較大，全聯要藉併購擴展事業版圖恐怕有難度，因此全聯下一步可能瞄準規模較小的超商。他也補充，近年全聯積極布局線上與線下的數位整合系統，包括PX Pay的建置以及全支付等，加上最近併購的大潤發，都會讓全聯的範疇經濟發揮更大效果。