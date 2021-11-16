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信義房屋40歲！創辦人周俊吉：沒有王老師就沒有信義

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
信義房屋創辦人周俊吉。記者朱曼寧／攝影
信義房屋創辦人周俊吉。記者朱曼寧／攝影

信義房屋成立40週年，16日攜手台灣地方創生基金會舉行記者會，發表新書「信義學」，不少業界大咖都前來祝福，包括嚴長壽、吳東亮、高志尚、張平沼、吳念真、詹宏志等。信義房屋創辦人周俊吉表示，受大學教授的影響，才會開啟創業人生，近幾年公司推動社區營造，就是希望住到房子的人能有更好的生活，未來40年也將打造永續好生活。

周俊吉畢業於文化大學法律系，卻棄法從商，投入不動產業。他表示，當時大學教授王寶輝放了一筆錢在系辦公室，只要同學需要幫忙，就可以拿三千元，雖然自己不符合清寒身分，但也常常跑去老師家裡借錢，大學畢業後甚至還住到王老師家裡準備考試，而王老師也提點身為法律人是「預防重於治療」，加上不動產業交易糾紛多，於是興起創立信義房屋的念頭，「這樣的幾十年當中，沒有王老師就沒有信義。」

現場王寶輝透過影片表示，信義給人印象很深刻，從事服務業，只要信用建立起來，就可以好好服務社會，只是沒想到周俊吉能把創業創的這麼好。他強調，「信義」二字代表給人信用，是最重要的資產。周俊吉注重企業倫理，他也相信信義房屋會經營地越來越好，且把社區服務的理念傳承下去，是人類跟國家社會的福氣。

未來規劃上，信義房屋串連四大公益平台「社區一家」、「創業者共創平台基金會」、「產業創生平台」、「台灣地方創生基金會」，並由台灣地方創生基金會協助找尋創業通點，找到企業的DNA，透過四大公益平台輔導技術和服務的創新，建立長久發展的商業模式，藉由不段的創生在回饋，打造「台灣創生生態系」。

信義房屋致力環境保育，以ESG為核心不段創新，從1989年首創不動產說明書，到今日的四大保障，皆領先業界，甚至超越政府。未來方面，信義房屋宣誓2030年達到淨零排放。

信義房屋 創業 大學教授

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