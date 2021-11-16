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股臨會通過 永大將下市成為日立子公司

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
永大機電將下市成為日立100％持股子公司。圖／擷自永大機電官網
永大機電將下市成為日立100％持股子公司。圖／擷自永大機電官網

永大機電今舉行股東臨時會，通過以與株式會社日立製作所股份轉換的方式，在取得主管機關核准並完成股份轉換後，依照雙方股份轉換契約，成為日立100％持股子公司，屆時永大將下市。

永大表示，今日股東出席率高達82.35%，會中小股東針對收購股價、收購時程項目踴躍發言，最後表決時，股份轉換案與停止公開發行案均以約97%贊成的比例照案通過。依規定全案將送投審會，待主管機關核准後，正式下市。

永大指出，本次公開收購人對永大機電普通股的公開收購價格為每股65.1元，收購條件尚符公平性。依股臨會決議，日立將支付現金取得永大剩餘流通在外的全部股份。

永大表示，日立從永大成立之初就共同合作，至今已超過半世紀，建立了深厚友誼和合作基礎，正式成為日立的100%子公司，對於永大和日立都是很重要的一步。未來永大能夠活用日立集團在智慧電梯、遠端控制及高速電梯的技術，以及日立集團的雲端數位應用技術，並加強產品及提升電梯遠端維修服務。

永大 日立 股東臨時會

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