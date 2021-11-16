股臨會通過 永大將下市成為日立子公司
永大機電今舉行股東臨時會，通過以與株式會社日立製作所股份轉換的方式，在取得主管機關核准並完成股份轉換後，依照雙方股份轉換契約，成為日立100％持股子公司，屆時永大將下市。
永大表示，今日股東出席率高達82.35%，會中小股東針對收購股價、收購時程項目踴躍發言，最後表決時，股份轉換案與停止公開發行案均以約97%贊成的比例照案通過。依規定全案將送投審會，待主管機關核准後，正式下市。
永大指出，本次公開收購人對永大機電普通股的公開收購價格為每股65.1元，收購條件尚符公平性。依股臨會決議，日立將支付現金取得永大剩餘流通在外的全部股份。
永大表示，日立從永大成立之初就共同合作，至今已超過半世紀，建立了深厚友誼和合作基礎，正式成為日立的100%子公司，對於永大和日立都是很重要的一步。未來永大能夠活用日立集團在智慧電梯、遠端控制及高速電梯的技術，以及日立集團的雲端數位應用技術，並加強產品及提升電梯遠端維修服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言