高鐵、漢神等大型商場引爆台中房市 烏日、北屯齊高歌
全台最大招商案的「台中高鐵娛樂購物城」今(15)日正式簽約，預計2026年中完工營運，該招商案緊鄰台中高鐵站，具三鐵共構、緊鄰國道一號、74號快速道路的交通優勢，周邊房市隨之起漲。
目前，台中高鐵站區的預售或在建案包括興富發（2542）「夢幻誠」、和峻「高鐵之星」、「登陽之驛」等，二年多前預售價格約在每坪25萬至28萬元，近期「高鐵之星」已調漲為每坪33至38萬元，且實價登錄已有超過每坪40萬元的揭露資訊。
今年4月，達麗建設（6177）與白天鵝建設團隊聯手，以每坪96.4萬元標下高鐵特定區4584.4坪土地，預計將於一年後推案。
同時，大華建設（2530）也標下台中高鐵特定區的4,256坪商業區土地，正積極籌劃中，預計推出總銷128億元新案，為華建未來佈局重點大案，也將台中高鐵房市熱火點燃。
此外，台中高鐵特區房市另一核心區為三榮路生活圈，包括龍寶、精銳、惠宇、敬業、櫻花、麗寶、昕邑等新案聚集，吸引大批自住型購屋客移入。
業者指出，烏日三榮路生活機能完備，學校、公園、醫院、運動中心等都沿著三榮路周邊發展，三榮路沿街店面在半年之內全數滿租，包括全聯等大型連鎖賣場也正積極評估在此設點，區域居住人口快速增長。
今年10月台中烏日區人口年增加率為6.88‰，不論自然增加率或社會增加率，都呈現正成長。
櫻花建設（2539）於今年2月購入新站南段商業區土地，每坪成交單價達65萬元，該基地位在三榮二路，鄰近龍寶「園臻邸」，若以地價與現今營建成本估算，房價幾乎上看4字頭。
另外，北屯也是受惠商場開發的房市熱區。上月底才熱鬧動工的漢神洲際購物中心，總投資金額上看80億元，初步規劃為地上7層、地下4層的購物商場，總營業面積約達3.4萬坪，周邊尚有「台中巨蛋」場館預計明年動工，未來北屯將成為北台中娛樂核心重鎮，帶動11期、14期預售新案價格。
日前剛動工的「林鼎樸御」，均價已上看5字頭，總銷30億元。而區域最受矚目的仍屬「雙橡園仁平段新案」，為品牌首次跨足北台中，位於水湳生態公園第一排且四面臨路的2,924坪基地，打造全區唯一獨棟鋼骨大樓，並將雙橡園開發的「豪宅3.0」完整帶進此案。
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