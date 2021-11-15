中鼎攜手欣達打造綠色工程 中壢水資源回收中心開工

國內最大統包工程承攬商CTCI中鼎集團，攜手欣達環工合資成立特許公司「泉鼎水務」執行「桃園市中壢地區汙水下水道系統建設BOT計畫」，於11月15日正式邁入新一階段的水資源回收中心建造工程，開工動土典禮已順利舉行，未來將有效解決桃園南區長久以來的汙水問題，為桃園市民打造優質生活環境。

本案特許期35年，水資中心分四期興建，每期污水處理量為39,200噸，力拼2023年底完成第一期興建及營運；並將逐步配合管網建設分期擴建，於2040年完成全案246公里汙水下水道管網，達成每日156,800噸汙水處理量。

泉鼎水務董事長暨中鼎基礎及環能工程事業部總經理李定國表示：「汙水下水道是都市健全發展的重要基礎，本案可說是近年最具公益性質也最具興建規模的公共建設，感謝鄭市長及市府團隊的支持與肯定，泉鼎有信心如期如質完成本案，協助市府處理桃園中壢、平鎮、大園等地區約20萬戶家庭用戶污水，達成32%的全市用戶接管目標，有效改善河川水質、提高桃園市整體居住環境，共創政府、市民及企業的三贏。」

中鼎深耕水資源領域20餘年，配合全球水資源循環經濟商機，近年於廢水再生利用領域，成功從工業廢水、都市污水的再生利用，拓展至高科技電子產業的廢水再生回用，優異的工程服務品質，成為國際業主指定的重要合作夥伴。中鼎承諾以「最值得信賴的全球工程服務團隊」，藉由綠色工程和循環再利用技術的導入，為全球的建設、經濟及環境保護貢獻心力。