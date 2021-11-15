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獨／檢疫影響返台意願 明年兩岸春節恐無加班機

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
疫情衝擊，兩岸檢疫隔離措施嚴格，台商返台意願不高，明年春節期間兩岸恐二度沒有加班機。圖／桃機公司提供
疫情衝擊，兩岸檢疫隔離措施嚴格，台商返台意願不高，明年春節期間兩岸恐二度沒有加班機。圖／桃機公司提供

新冠肺炎疫情持續延燒，兩岸皆有嚴格的入境隔離檢疫措施，目前國籍航空公司並未收到有大批台商準備返台過節的訊息，兩岸航線恐將與今年一樣，11年來第二度不必開加班機，不過交通部官員表示，現在距離春節還有兩個多月的時間，待時間近一點，會再確認是否有加班需求。

據指出，因去(2020)年1月爆發新冠肺炎疫情，邊境實施嚴格境管，入出境旅客相當少，且兩岸僅開放北京、上海、廈門、成都等四個可載客的航點，故今(2021)年首次出現春節期間兩岸沒有加班機的情況。

據透露，雖然疫情指揮中心宣布，春節期間返台的台商打滿兩劑疫苗且PCR檢測為陰性，可在防疫旅館檢疫七天，然後居家檢疫七天，但返台過節數量最多的中國大陸地區，因台商節後返回大陸工作，入境後得接受14＋7的嚴格檢疫，不少台商認為太麻煩，所以今年春節不打算返台過節，待春節過後，看疫情變化和管制措施規定再做決定。

航空業者透露，今年疫情更甚於去年，兩岸的檢疫規定都相當嚴格，所以往來人數相當少，加上轉機也被禁止，所以今年5月以來兩岸航線一架班機的載客數至多為兩位數，過去春節前兩個月就有台商會詢問明年的春節班機狀況，今年到目前為止都完全沒有收到相關的詢問。

另外，在中國大陸的台商認為，往返兩岸一趟，光是隔離檢疫就要一個多月，既麻煩又影響很多事情，而且兩岸僅開四個載客航點，其他省市台商要返台的話，必須穿州過省，既耗時又費錢，所以如果不是因為兩年未返台，逾期將遭到除籍的話，很多人明年春節並不打算回台灣。

交通部官員表示，因疫情影響，核給業者的兩岸正班機航班都沒有辦法飛滿，所以今年首次出現沒有春節加班機的情況，現在兩岸各航空公司的正班機載客狀況都不佳，若明年春節期間有湧現大量需求，致正班機不足的話，會與對岸協調加開班機。

官員證實，因目前還沒有增班需求，所以尚未以傳真方式與對岸溝通協調，待距離春節的時間近一點，看看市場需求狀況，再決定是否需要與對岸協調。

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