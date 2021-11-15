興富發砸23.5億 買高雄悅誠廣場土地、建物五成產權

興富發建設（2542）今（15）日公告旗下負責商場經營之子公司碧江企業，向國產取得高雄三民區灣內段土地、建物各一半產權；興富發建設指出，該土地目前為集團旗下「悅誠廣場」承租、做為百貨商場運營，在地主有意出售下，公司決議以23.5億元購入一半產權。

據悉，「悅誠廣場」承租的高雄三民區灣內段763地號土地面積約達2,026.95坪，以及民族一路427號建物面積約6,032.25坪，其共同所有權人為國產建材、東南水泥。

興富發指出，會買下該案一半產權，主要是著眼獲取收益性資產考量。

興富發建設今日同步公告拿下有國內最大公辦都更案之稱的「高雄特貿三」招商案之北基地最優申請人。

興富發建設今年在多筆新案完工挹注下，推升前三季營收達346.93億元、年增94.7%，毛利率達31.2%，稅後純益達73.91億元，較去年同期大增2倍，每股稅後純益達5.89元，大幅優於去年同期的1.92元。