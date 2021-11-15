東元加速邁向碳中和 連2年入選道瓊永續指數

東元（1504）衝刺碳中和再獲國際肯定，東元連續2年入選道瓊永續指數（DJSI）的新興市場指數，為新興市場指數類別中，全球唯一入選的機電業者。

2021年DJSI的機電業類別共有39業者受邀參與評比，東元排名前8％，而且在「創新管理」及「人材培育」兩個項目皆獲滿分，顯示東元在社會共融面及公司治理面，深受肯定。對於能再度入選永續指數的肯定，東元表示，將會持續努力，帶領供應鏈廠商一同為全球的乾淨節能，貢獻心力。

近年來東元加速邁向碳中和，已提前5年完成10年減排20%的目標，透過東元高效率馬達及綠能家電產品，年節電4.96億度、年減排30.5萬噸。2020年東元高效節能馬達IE3＋IE4銷售金額比例超過七成，2020年綠色節能家電銷售金額佔比超過50%，而東元連續3年取得離岸風電陸上變電站統包工程，累積約2GW的建置量，更為國內廠商之冠。

東元電機邱純枝董事長表示，這些數字說明了從產品的設計、生產到銷售的整個循環，都在為永續經營奠定基礎。今年起公司全面實施「永續KPI」，期望在最短時間內能夠達成「碳中和」的最終目標，實現「節能、減排、智能、自動」。

道瓊永續指數是目前全球最具公信力的企業永續評比指標，每年從全球數千家企業中挑選出經濟、社會與環境三大面向得分最高的前10%企業，其中DJSI新興市場成分股則是從800家公司中選出，成為ESG投資的成分股。