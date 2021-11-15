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大陸建設厚生公司攜手 40年高雄國賓將申請危老重建

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
大陸建設與厚生公司、國賓飯店三方今簽約，攜手投資開發高雄市前金區後金段，屆時高雄國賓飯店將申請危老重建，圖左至右依序是厚生建設董事長徐正材，國賓大飯店首席顧問林興國，大陸建設董事長張良吉。圖／大陸建設提供
大陸建設與厚生公司、國賓飯店三方今簽約，攜手投資開發高雄市前金區後金段，屆時高雄國賓飯店將申請危老重建，圖左至右依序是厚生建設董事長徐正材，國賓大飯店首席顧問林興國，大陸建設董事長張良吉。圖／大陸建設提供

大陸建設繼在高雄亞灣區投資興建「和陸寓邸」建案後，今再與國賓飯店、厚生公司簽約，共同開發高雄市前金區後金段土地，此開發案將以高雄國賓大飯店申請危老重建，再造愛河第一排勝景。

這項開發案由大陸建設、國賓大飯店及厚生公司三方採共同持有、共同銷售模式合作，大陸建設負責規劃、興建及銷售；其中大陸建設購入20%土地、厚生購入30%土地，國賓大飯店與厚生公司再就持有的土地與大陸建設合建，未來大陸建設預定分回63%比例。

大陸建設表示，高雄國賓飯店位於亞洲新灣區內，亞灣區目前有高雄展覽館、海洋文化及流行音樂中心、高雄港埠旅運中心、高雄市立圖書總館及共構會展文創會館、環狀輕軌等重大建設持續推動，近期市府也積極推動科技智慧廊帶計畫，並打造「亞洲新灣區5G AIoT創新園區」，未來發展可期。

大陸建設指出，三方聯手開發的基地為高雄市前金區後金段533及535地號等2筆土地，南臨60公尺民生二路園道，西接30公尺河東路園道、北側臨接10公尺國民街，位在愛河水岸第一排、鄰近亞洲新灣區，視野絕佳。

基地面積約 2,026.145坪，土地使用分區為商五用地，基準容積率為840%，現地目前是屋齡逾40年的國賓飯店，屆時將申請危老重建，預定2024年推案。

國賓 建案

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