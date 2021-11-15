國產處份高雄悅誠廣場貢獻EPS 1.27元 最快本季入帳

國產（2504）今（15）日宣布，以總價23.5億元售出位於高雄的「悅誠廣場」房地持分，獲利高達14.9億元，換算成每股盈餘（EPS）約1.27元，預計入帳第4季或明年第1季財報後，可望再創國產建材營運的獲利高峰。

國產建材實業表示，公司未來營運的優勢不僅有亮眼的混凝土本業表現，還有全台45.7萬坪的資產活化大未來，展現業內、業外皆美。加上備受矚目的國產建材實業「南港大型開發案」，已正式取得台北市政府的都更及權變計畫核定，佔地6,500坪，預估開發總樓地板面積約6萬餘坪，興建完成後可分回4.6萬建坪及約550個停車位。

國產董事會日前更通過158億餘元的投資預算，將授權董事長進行相關營造發包等作業，加速該大型開發案展開全方位的實質開發進程。而且隨著近期該基地正對面的土地標售，又刷新南港區域新高地價，可望拉抬該大型開發案、其潛在開發利益到最大化。

國產建材實業表示，對於資產活化的開發方針，是配合整體經濟現勢與區域發展趨勢，借力於未來重大交通建設與都市更新相關的商圈規劃，除了正在進行的南港大型開發案，也發展出綜合商場、渡假旅館／國際精品飯店、多功能辦公大樓、休閒農場等多項主題事業。

這次售出的高雄「悅誠廣場」土地資產，位於大順一路、民族一路口的「悅誠廣場」，土地面積4,053坪，為地上3樓、地下2樓的建物，總樓地板面積約1萬2,000坪，由集團及其他地主共同持分，2016年由興富發集團向國產建材實業等地主承租，斥資10億元重新打造，建築外觀為白色獨特花紋鋁板交織綠色植生牆，有如置身森林系圖書館，也成為IG打卡熱點，在靈活資產策略管理上獲得最佳價值，也能在此次以總價23.5億元進行土地資產處分，貢獻集團獲利達14.9億元、EPS約1.27元。

國產建材實業強調，現在國產建材不僅本業表現屢創佳績外，資產活化更是集團營運優勢的強大引擎動能，業內佳、業外美。隨著南港大型開發案加緊腳步開發推動，與高獲利售出高雄「悅誠廣場」的土地資產，國產建材在全台還擁有許多如台南新地王國賓影城南風村、申請開發面積約3,000坪的花蓮濱海地區大型國際特色飯店等資產，不僅是國產建材集團靈活度最高的營運戰力，也都將是不斷推動未來獲利持續創高的引擎動力。