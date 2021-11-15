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拍板！大陸建設、厚生、國賓共同重建高雄國賓大飯店

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導
大陸建設今(15)日宣布將與國賓、厚生三方共同攜手開發高雄國賓大飯店。左為厚生董事長徐正材，中為國賓大飯店首席顧問林興國，右為大陸建設董事長張良吉。圖／大陸建設提供
大陸建設今(15)日宣布將與國賓、厚生三方共同攜手開發高雄國賓大飯店。左為厚生董事長徐正材，中為國賓大飯店首席顧問林興國，右為大陸建設董事長張良吉。圖／大陸建設提供

大陸建設今(15)日與國賓大飯店及厚生公司就高雄市前金區後金段土地、亦即國賓大飯店共同開發案進行簽約儀式。大陸建設指出，此開發案現址為高雄國賓大飯店，後續開發將以原有國賓飯店建物申請危老重建計畫。

大陸建設首度進軍高雄的「和陸寓邸」案在亞灣區創下完銷的佳績，加上大陸建設專業團隊的國際觀、堅強的規劃設計能力，以及在北中南區都有高品質的作品，被國賓大飯店相中、雙方成為最佳合作夥伴的選擇，該案並加入與大陸建設長期合作的厚生公司，最終促成此三方合作。

大陸建設指出，該案由大陸建設、國賓大飯店及厚生公司等三方採共同持有共同銷售模式，大陸建設負責規劃、興建及銷售作業；三方合作模式是由大陸建設購入20%土地及厚生購入30%土地，購入總價為23.98億元，國賓大飯店與厚生公司就持有土地並與大陸建設合建，就合建部分大陸建設預定分回比例約63%。

大陸建設表示，考量整體規劃尚在概念階段，加上該案將申請危老重建計畫，及原有建物拆除時間，因此全案預定2024年推案。

國賓大飯店位處高雄亞洲新灣區內，目前該區域已有多項開發計畫持續推動，包含高雄展覽館、海洋文化及流行音樂中心、高雄港埠旅運中心、高雄市立圖書總館及共構會展文創會館、環狀輕軌等重大建設。

近期高市府也積極推動科技智慧廊帶計畫，並在此打造「亞洲新灣區5G AIoT創新園區」作為台灣5G AIoT產業的示範基地。在諸多利多條件下，大陸建設看好高雄未來市場發展，希望繼續努力推出好的建築作品給高雄。

國賓 輕軌

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