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2022台灣燈會主燈移師高雄 今舉辦主燈動土祈福儀式

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
2022台灣燈會即將在明年2月15日至2月28日於高雄舉辦，今(15)日於台灣燈會主燈設置預定地舉辦「2022台灣燈會壬寅年主燈基座動土儀式」。 圖／觀光局提供
2022台灣燈會即將在明年2月15日至2月28日於高雄舉辦，今(15)日於台灣燈會主燈設置預定地舉辦「2022台灣燈會壬寅年主燈基座動土儀式」。 圖／觀光局提供

2022台灣燈會即將在明(2022)年2月15日至2月28日於高雄舉辦，於衛武營展區及愛河灣展區雙展區方式呈現，今(15)日於台灣燈會主燈設置預定地舉辦「2022台灣燈會壬寅年主燈基座動土儀式」，由交通部觀光局及高雄市政府共同祈福，祈求燈會施工順利、燈會活動圓滿成功。

明年台灣燈會睽違20年再次回到高雄，將再次在高雄璀燦登場，透過此年度盛會，展現高雄多樣景觀、智慧科技、生態特色、產業與多元共榮等特性；本次主燈首創結合書法藝術，由知名藝術家呂秉承與國寶級書法家董陽孜跨界合作，以「鳳彩飛舞」為主題，將董老師創作「鳳」字墨寶解構為鳳凰展翅之姿，並棲息在祥雲籠罩之綿延山巒，展現書法藝術的寫意又具鳳凰展翅高飛的飄逸靈動。國寶級書法家董陽孜老師更首次為了台灣燈會親自揮毫，為主燈及開燈六步驟題字，在歡樂的元宵節慶時增添濃厚之藝術氣質。

主燈作品高度超過22公尺，透過機械轉盤裝置360度展現，配合環繞式大尺寸LED屏幕投射董老師龍飛鳳舞的開燈六步驟，將以匠心獨具之呈現手法，讓參觀民眾體驗到不同以往之光影魅力！見證傳統藝術與科技的結合。燈會閉幕後也將典藏續展，讓燈會效益繼續延伸。

明年「台灣燈會」適逢辦理33周年，將以主燈跨界書法藝術、傳統燈藝全新風貌、劇場體驗臨場感受等三大特色，打造台灣燈會新典範，邀請全國民眾明年相約至高雄參加一年一度之花燈饗宴，透過台灣燈會點亮高雄，讓世界看見臺灣。歡迎民眾明年來高雄享受一場吉慶繽紛、精彩可期的元宵燈會。

台灣燈會 國寶 愛河 高雄市 元宵節

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