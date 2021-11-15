快訊

春節返國混打疫苗也可「7+7」 莊人祥：只要提出證明即可

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄房價大漲 「清景麟」新案動土、小港3字頭創新高

經濟日報 / 記者林政鋒／高雄即時報導
高雄房價大漲，「清景麟」新案動土，小港3字頭創區域新高。圖／清景麟提供
高雄房價大漲，「清景麟」新案動土，小港3字頭創區域新高。圖／清景麟提供

高雄房價大漲，蛋白區高雄小港「清景麟國家公園」動土，每坪開價32萬元創區域新高，總銷80億元，再為港都房市添柴火。

清景麟建築董事長林聰麟說，搶進小港森林公園首排，打造國際景觀宅新建案，將改變區域房地產生態。

隨著新冠肺炎疫情趨緩，全台房市正悄悄回溫，許多在上半年延後進場的個案也正式回歸，清景麟建築近年在南台灣多案齊發，在高雄繼「白易居」公開後熱銷好評，15日小港森林公園第一排清「景麟國家公園」趁勝追擊。

林聰麟表示，今年清景麟品牌以「清景麟‧您的家」為核心出發，不論是嘉義、台南和高雄到處開花，「清景麟國家公園」作為小港區指標大案，基地2180坪，是小港近年難得的中大型推案，規劃24-44坪產品，樓高17樓共590戶，面對公園森林綠帶，打造高品級住宅。

高雄房價大漲，「清景麟」新案動土，小港3字頭創區域新高。圖／清景麟提供
高雄房價大漲，「清景麟」新案動土，小港3字頭創區域新高。圖／清景麟提供

國家公園 森林公園

延伸閱讀

高雄長者第1劑疫苗接種達8成 續推打疫苗送有機米

高雄目標建萬戶社宅 年底前拚開工率50%

大廠進駐高雄人才需求增 市府媒合青年進產業

2022台灣燈會主視覺發光「高」字展現能量 陳其邁拚城市行銷

相關新聞

仁寶否認觀音廠年底熄燈 聲明因應淡季彈性調整

媒體報導代工廠仁寶桃園觀音廠將於今年底熄燈，仁寶今天發布重大訊息澄清，外租觀音工廠並無關廠情事，主要為因應淡季，與平鎮工...

高雄房價大漲 「清景麟」新案動土、小港3字頭創新高

高雄房價大漲，蛋白區高雄小港「清景麟國家公園」動土，每坪開價32萬元創區域新高，總銷80億元，再為港都房市添柴火。

全台13條林蔭大道景觀宅 桃園這條漲幅稱霸

林蔭大道不僅景觀佳，對周邊房子也具保值性。台灣房屋集團趨勢中心統計六都13條林蔭大道首排景觀宅實價登錄行情，其中青埔高鐵...

新竹物流自駕車測試 一階段不進轉運中心改營業所直送

後疫情時代物流需求大增，新竹市府與工研院利用最領先的自駕車技術，與在地物流體系新竹物流合作，推動全國首次自駕物流車示範，...

台灣外貿起飛 跨境電商求才若渴

受到全球疫情的影響，參展出不去、各種國際商務人員難以移動，台灣已掀起一股跨境電商轉型的熱潮，但也發現跨境電商人才的缺乏是...

華航連續六年入選DJSI 刷新紀錄

2021年道瓊永續指數評選結果（Dow Jones Sustainability Indices, DJSI）在11月1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。