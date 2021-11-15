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高雄房價大漲 「清景麟」新案動土、小港3字頭創新高
高雄房價大漲，蛋白區高雄小港「清景麟國家公園」動土，每坪開價32萬元創區域新高，總銷80億元，再為港都房市添柴火。
清景麟建築董事長林聰麟說，搶進小港森林公園首排，打造國際景觀宅新建案，將改變區域房地產生態。
隨著新冠肺炎疫情趨緩，全台房市正悄悄回溫，許多在上半年延後進場的個案也正式回歸，清景麟建築近年在南台灣多案齊發，在高雄繼「白易居」公開後熱銷好評，15日小港森林公園第一排清「景麟國家公園」趁勝追擊。
林聰麟表示，今年清景麟品牌以「清景麟‧您的家」為核心出發，不論是嘉義、台南和高雄到處開花，「清景麟國家公園」作為小港區指標大案，基地2180坪，是小港近年難得的中大型推案，規劃24-44坪產品，樓高17樓共590戶，面對公園森林綠帶，打造高品級住宅。
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