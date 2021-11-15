高雄房價大漲 「清景麟」新案動土、小港3字頭創新高

高雄房價大漲，蛋白區高雄小港「清景麟國家公園」動土，每坪開價32萬元創區域新高，總銷80億元，再為港都房市添柴火。

清景麟建築董事長林聰麟說，搶進小港森林公園首排，打造國際景觀宅新建案，將改變區域房地產生態。

隨著新冠肺炎疫情趨緩，全台房市正悄悄回溫，許多在上半年延後進場的個案也正式回歸，清景麟建築近年在南台灣多案齊發，在高雄繼「白易居」公開後熱銷好評，15日小港森林公園第一排清「景麟國家公園」趁勝追擊。