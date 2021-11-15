全台13條林蔭大道景觀宅 桃園這條漲幅稱霸

林蔭大道不僅景觀佳，對周邊房子也具保值性。台灣房屋集團趨勢中心統計六都13條林蔭大道首排景觀宅實價登錄行情，其中青埔高鐵特區的領航南路，近三年價漲28.5%，為六都增值最多的林蔭大道。

台南的東豐路、林森路，也分別以26.6%、22.9%的漲幅，攻佔漲幅亞軍與季軍；林蔭道之中，直通松機國門的北市敦化南北路，今年第一排綠蔭宅均價108.1萬元/坪，勇奪六都林蔭道的房價冠軍。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，在綠地缺乏的都會區，林蔭大道就如同綿延的帶狀公園，讓周邊住戶能在水泥叢林中享受綠蔭視野，且這些規畫為「城市綠色走廊」的路段，多半是路幅寬大的區域主要幹道，也享有一定棟距。

另外路樹吸收了熱輻射和廢氣，為車水馬龍的都會，帶來清新的氣息，因此林蔭大道第一排，往往也是區域中高價的保證。

陳定中指出，隨著氣候、生態劇變，國內對於綠地的開闢也更加重視，許多新興重劃區，包括青埔高鐵特區、桃園中路重劃區、 台中十四期重劃區、楠梓高大特區等地，都以高綠覆率為主軸，規劃多條林蔭園道。

由於新興重劃區處於發展黃金期，房價隨建設到位逐步上揚，因此漲幅也相對明顯，青埔特區主幹道的領航南路，近年便因高鐵站區三鐵共構成型、商場開幕，價漲近3成稱霸六都林蔭道。

彼此交會的台南東豐路與林森路，同列漲幅前三名。

台灣房屋成大東豐店店東劉富賓表示，東豐路是台南最指標的林蔭大道，每到夏季阿勃勒、木棉「艷放花千樹」，景色美不勝收，且該路段緊鄰成大商圈與台南車站，文風濃郁、生活機能佳，深受換屋族青睞，周邊又有穩定的成大租屋需求，不乏置產族搶當包租公，未來還有鐵路地下化利多，加上該路段僅北側分佈小規模中古社區，住宅供給稀少，屋主的惜售心態也十分明顯。

另一條林森路不僅林蔭滿佈，還包括了小東公園、東興公園等大型公園，生活環境受中高端客群喜愛，近年沿線豪宅交易熱絡，包括「富立耘非凡」、「百慶成大林森」、「iLife」等指標豪宅，最高成交價已站穩3字頭，周邊中古房價連帶受惠，讓林森路成為身價不凡的黃金路段。

台北市老字號的敦化、仁愛及中山北路三條林蔭大道，因房價基期較高，漲幅與其他各都的林蔭道相比趨於平淡，但價格最貴的敦化南北路，後勢仍相當值得期待。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，仁愛路行道樹逾3800棵，敦化南北路也有近3500棵，因屬台北市蛋黃區，又有林蔭景觀，一直以來都是豪宅推案的主要重點區域。

而敦化南北路又有直達松山機場的交通優勢，更是台商偏愛的居住地段。近年敦化幹道上有不少危老或都更改建的新豪宅案交易，包含「琢賦」、「敦南御所」、「華固名鑄」其中「華固名鑄」更躍上兩百萬俱樂部，年初由皇翔斥資130億元買下的敦南SOGO，後續動向也令人期待，這些指標豪宅案單價動輒200萬元起跳，讓敦化南北路傲居台灣林蔭道的房價之王。