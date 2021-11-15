新竹物流自駕車測試 一階段不進轉運中心改營業所直送

後疫情時代物流需求大增，新竹市府與工研院利用最領先的自駕車技術，與在地物流體系新竹物流合作，推動全國首次自駕物流車示範，今舉辦記者會，由市長林智堅與經濟部次長林全能、仰德集團首席總顧問何煖軒、工研院長劉文雄一起見證首輛自駕物流車，該車將直接在全長1.9公里的開放性人車混合道路上進行測試，未來盼解決物流業司機招募不易、深夜長工時問題，也會將成功經驗複製到全台物流業。

市府指出，繼2019年台灣第一輛開放場域的自駕車於新竹漁港上路後，去年9月市府再與工研院、新竹物流簽定MOU（合作備忘錄），今年7月獲經濟部審核通過，向交通部取得自駕車試車牌，成為全國第一輛物流自駕車在城市實證運行的案例。

工研院機械與機電系統研究所長胡竹生說，工研院金牌自駕團隊採用模組化軟體設計，擁有全台唯一能依場域及功能需求快速移植到多種車款的優勢，目前已成功在小貨車、轎車、休旅車、大卡車、巴士等載具進行自駕技術驗證，累積自駕里程超過6000公里以上。

新竹物流總經理李正義表示，物流產業受疫情及購物型態改變影響，民眾大幅使用線上購物，增加貨物運輸需求，進而提高物流營運業者設置物流轉運中心需求。

新竹物流在大新竹區每月有45萬件貨物量，在自駕技術導入新竹物流體系後，第一階段以區域內20%的貨物量（每月一萬件貨物）將不進轉運中心，改由營業所之間直送，解決物流業司機不足的問題，同時降低司機深夜長工時作業現象。

林全能說，相信自駕物流、智慧未來能創造多贏局面，他承諾經濟部在「無人載具科技創新實驗條例」會持續與交通部強化合作，在法規、技術與經費部分都將投入更多，支持法人、企業等與政府攜手開發更好技術。