台灣外貿起飛 跨境電商求才若渴

受到全球疫情的影響，參展出不去、各種國際商務人員難以移動，台灣已掀起一股跨境電商轉型的熱潮，但也發現跨境電商人才的缺乏是外貿企業最大的痛點。台北市進出口商業同業公會 （IEAT）與臺北市政府今（15）日舉辦「臺北市跨境電商產學合作成果暨調查報告發表會」以「新外貿 新人才 產學新時代」為主題，除發布跨境電商產學合作專案的執行成果外，同步調查百位大學系所主任與百家電商企業對人才供需看法，有助於建構國內跨境電商的產學合作藍圖。

根據產學調查報告指出，今年參與「跨境電商產學計畫」的200位學生經過三個月的課程培訓、企業實作模式驗證，成功培養學生實際操作跨境電商的能力，並有效提高學生九成就業意願，為台灣的外貿產業轉化、挹注最具實務經驗的新血人才。

另調查報告也針對126位全台商學、管理、資訊、外語、多媒體等系所主任進行問卷調查，發現系所開設學程已達48%、校內開設也達78%，顯示跨境電商已受到大學校園一定的重視，更有67%的系所主任表示未來將積極爭取產學實作機會。另本次也針對112家電商企業對人才的需求進行調查，發現目前的人才獲取管道偏狹，主要由企業現有員工派訓(56%)，也有42%企業負責人或高階管理者跳到第一線學習，顯示由內部人員應急培訓的作法並無法滿足新商業模式的人才樣態需求。

台北市政府於2017年即看到新領域對新人才的急迫需求，超前部署推出一系列跨境電商產業的輔導工作與環境建置，更在2018年率先全台推出「跨境電商產學計畫」，4年來已累計培訓740位學生與130家企業鏈結、實作。北市產業局局長林崇傑表示，跨境電商產學計畫可立即協助企業補足短期人力缺口，更有機會成為儲備幹部，為進入職場先做準備。

台北市進出口公會秘書長黃文榮認為，跨境電商是台灣外貿的新航路，拿的是面向新市場的新地圖，比較能抓好數位營運章法的往往是年輕的世代。過去，台北市政府的跨境電商產學專案就是看準這一點，積極拉近校園與企業間的距離，從今年的實作成果調查看來，都能獲對產學雙方的高度滿意，其中參與的大學教授也十分肯定台北市政府的作法，積極表示未來仍要持續參加實作，為學生未來提早鋪路。