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宏碁資訊 獲傑出公眾合作服務類全球首獎

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

AEB宏碁資訊（6811）協助體育署規劃與建置「體育雲-全民運動資訊系統-i運動資訊平台」，日前獲得2021年度全球資通訊科技應用傑出貢獻獎（2021 WITSA Global ICT Excellence Award）-「傑出公眾合作服務獎Public/Private Partnership Award」全球首獎，該獎項主要表彰運用資通訊技術，建立對全民社會福祉及促進產業發展有重大貢獻的企業或政府組織。此次，宏碁資訊從全球115個提名中脫穎而出，由國際組織-世界資訊科技暨服務業聯盟（WITSA）頒發，此獎素有「資通訊界的奧斯卡獎」美稱。

體育署表示：「為順應『打造健康生活』的國際趨勢，本署積極與優質企業合作，其中宏碁資訊長期關注於臺灣的運動事務，也積極將科技導入各類賽事應用，是一個值得信賴的合作夥伴。體育雲專案於2015年建成並開始運作至今，過程中已完成5大核心項目及15個子系統的實施。其中為了給每個人提供合適的運動建議，系統導入學生及成人的體適能數據和運動處方，用於訓練AI模組。我們相信藉由此平台得以推升全民運動風氣，提高國民體適能，並促進運動產業的發展，以實現臺灣成為優質運動資訊島」。

宏碁資訊總經理周幸蓉表示：「宏碁資訊連續兩年蟬聯世界首獎，是WITSA國際大會給予我們在雲端技術能量上的肯定。宏碁資訊在發展i運動資訊平台中最大的挑戰是建構一個彈性且可成長的雲端平台，並將全台海量的異質數據，以視覺化的方式呈現，不論從跨區城市地圖資料庫到未來科技體適能AIoT的應用，都需將廣泛的資料變成可應用的數據價值。宏碁資訊相信透過數據的驅動支持，將有助於政府及研究單位在體育政策上的擬定及推動，協助民眾持續擁抱健康生活」。

「i運動資訊平台」自 2015 年啟動以來，每年約250萬人次訪問平台，瀏覽人次已破千萬。每年發布2600多場體育賽事與各類線上運動教學影片。目前臺灣約540萬人參加了體適能測試，並獲得相應的運動處方建議。平台也為專業人士提供認證與媒合資源，每年約有6000名專業線上認證考試，在為體育運動產業的成長創造正面動力的同時，也創造更為環保節能的環境。根據「i運動資訊平台」專案的成果，相關運動系統及服務數位雲端化，累積所節省的紙張已經超過7倍的101大樓高度。

宏碁 體育

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